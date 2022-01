Scipio bioscience lance la commercialisation en Europe d'Asteria©, son kit de séquençage d'ARN





Scipio bioscience annonce le lancement en Europe d'Asteria©, son kit innovant de séquençage d'ARN sur cellules individuelles, dont la nouvelle technologie hydrogel permet aux chercheurs académiques, aux sociétés de biotechnologies et groupes pharmaceutiques d'extraire l'information génétique cellule par cellule, directement sur leurs paillasses.

Avec sa technologie hydrogel Asteria©, Scipio bioscience crée un nouveau standard dans le domaine du séquençage d'ARN, un marché estimé à $4.2 milliards en 2024.

L'épidémie mondiale de la maladie à coronavirus Covid-19 a mis en lumière le besoin urgent d'outils accessibles et simples à utiliser pour comprendre rapidement les maladies, puis développer efficacement des tests diagnostiques, des vaccins et traitements.

Pour Pierre Walrafen, co-fondateur et directeur général de Scipio bioscience, « Le kit Asteria© de Scipio bioscience révolutionne l'accès au séquençage d'ARN. Il apporte l'assurance pour les chercheurs du monde entier que leurs échantillons de cellules rares et fragiles pourront être traités immédiatement après prélèvement, en se passant de méthodes de conservation et de transport, qui affectent le transcriptome et altèrent les données génétiques. Il réduit également le cauchemar logistique et les coûts associés aux équipements mutualisés coûteux.

Basé sur les travaux du Pr Stuart Edelstein, fruit de quatre années de recherche et développement en collaboration avec les équipes de l'Institut du Cerveau à Paris, Asteria© est une innovation majeure. Fourni avec un logiciel d'analyse bio-informatique, Cytonaut©, créé spécifiquement pour les biologistes sans expertise en bio-informatique, ce kit constitue une solution complète pour permettre à tous les chercheurs d'accéder facilement au séquençage sur cellules individuelles.

Le séquençage sur cellules individuelles apporte une perspective fondamentale à toute recherche de biologie humaine et animale : il permet d'extraire une information génétique riche et pertinente de chacune des cellules d'une population ou d'une biopsie de patient. Les chercheurs peuvent suivre, cellule par cellule, la progression de pathologies telles que le cancer, et comprendre les étapes de développement des cellules impliquées et explorer la complexité du système immunitaire. L'adoption de cette technologie était jusqu'alors freinée en raison de son manque d'accessibilité et des contraintes logistiques et financières associées aux instruments.

« Notre logiciel d'analyse Cytonaut© est une solution cloud performante qui complète notre offre clef en main » commente Pr Stuart Edelstein, Président, co-fondateur et directeur scientifique de Scipio bioscience. « Il permet aux chercheurs de traiter et visualiser les données immédiatement après séquençage. Etant pleinement conscient des difficultés rencontrées par les chercheurs pour obtenir des données et trouver des réponses à des questions biologiques complexes, je suis enchanté de voir notre kit de réactif complété par un logiciel aussi bien conçu ».

A propos d'Asteria©

Asteria© est une gamme de produits fondée sur la technologie hydrogel brevetée.

Ce premier kit de la gamme permet la préparation de 10 000 cellules de 4 échantillons. Le logiciel d'analyse bio-informatique Cytonaut©, conçu pour une utilisation simple, permet d'effectuer des contrôles qualité et offre plusieurs options de visualisation des données finales. Asteria©, offre un haut niveau de flexibilité et peut être utilisé dans la plupart des conditions expérimentales sur tous types de cellules humaines et animales. Le logiciel bio-informatique Cytonaut© permet aux chercheurs d'exploiter leurs données eux-mêmes et d'obtenir les réponses attendues pour résoudre leurs propres questions biologiques.

Pour en savoir plus au sujet de la solution Scipio bioscience et rejoindre la révolution du single-cell : www.scipio.bio

A propos de Scipio bioscience

Scipio bioscience est une deeptech qui développe des solutions innovantes pour l'analyse sur cellules individuelles et répondre aux besoins croissants des laboratoires de recherche fondamentale et clinique. Le kit de séquençage sur cellules individuelles Asteria© est le premier produit d'une gamme destinée à fournir des solutions clef en main aux chercheurs. Scipio bioscience a pour objectif de rendre les études sur cellules individuelles accessibles à tout chercheur, en évitant le recours aux instruments complexes et onéreux.

La technologie brevetée est basée sur une approche moléculaire innovante conçue par Pr Stuart Edelstein, président et co-fondateur, biophysicien renommé. Dr Pierre Walrafen, directeur général et co-fondateur de Scipio bioscience, dirige l'équipe d'experts. Ses laboratoires de R&D et ses bureaux sont basés à Paris, France. Scipio bioscience a bénéficié du support du Programme d'Investissement d'Avenir de la Région Île-de-France et de BPI France, et reçu d'importants financements d'origine privée.

Pour plus d'information: www.scipio.bio

Communiqué envoyé le 26 janvier 2022 à 06:05 et diffusé par :