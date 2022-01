/R E P R I S E -- Point de presse sur la modernisation de la consigne et du système de la collecte sélective/





QUÉBEC, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à un point de presse où il dévoilera une nouvelle étape de la modernisation de la consigne des contenants de boissons et du système de collecte sélective des autres contenants, emballages et imprimés.

Date : Le 26 janvier 2022



Heure : 9 h 15



Lieu : Montréal (+ mode virtuel sur la plateforme ZOOM) Le lieu où se tiendra l'activité sera confirmée seulement aux journalistes

accrédités.





Deux caméras pour l'ensemble des médias (camera pool) ainsi que trois

photographes seront autorisés dans la salle.





NOTE : Seuls huit journalistes pourront être présents sur les lieux, de même

que huit autres journalistes en virtuel. Un seul représentant par média sera

admis au point de presse.





Les journalistes qui souhaitent participer au point de presse doivent s'inscrire par

courriel à relations.medias@environnement.gouv.qc.ca, avant 7 h 30 le mercredi

26 janvier 2022 et indiquer s'ils seront en présentiel ou en virtuel. Seuls ceux qui

auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister au point de

presse. Le lien Web pour participer en ligne sera transmis aux journalistes

accrédités en virtuel quelques heures avant l'événement, lors de leur accréditation.





L'application VaxiCode sera utilisée aux fins de vérification de la preuve vaccinale

de tous les participants à l'événement.

Source : Information : Rosalie Tremblay-Cloutier Attachée de presse Cabinet du ministre de

l'Environnement et de la Lutte contre

les changements climatiques,

ministre responsable de la Lutte

contre le racisme et ministre

responsable de la région de Laval

Tél.?:?438 777-3777 Relations médias Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Tél. : 418 521-3991

