La TD octroie 10 millions de dollars à des organismes qui s'efforcent de compenser les pertes d'apprentissage associées à la pandémie

Le défi TD Prêts à agir 2021 appuiera 15 organismes à but non lucratif et de bienfaisance au Canada et aux États-Unis ayant pour mission de combler les pertes d'apprentissage prévues attribuables à la pandémie de COVID-19

TORONTO, le 26 janv. 2022 /CNW/ - Le Groupe Banque TD est fier de remettre des subventions totalisant 10 millions de dollars canadiens à 15 organismes au Canada et aux États-Unis qui s'attaquent aux pertes d'apprentissage prévues en mathématiques et en lecture en raison de la fermeture des écoles et du passage à l'enseignement à distance et virtuel pendant la pandémie de COVID-19.

D'après les études menées sur le sujeti, les interruptions dans la sphère de l'éducation entraîneront de graves répercussions pour les générations à venir, particulièrement pour les élèves provenant de communautés autochtones et racisées, ainsi que les élèves de ménages à faible revenu, ayant un handicap ou disposant d'un accès limité à la technologie.

Les subventions, remises dans le cadre du défi TD Prêts à agir 2021, permettront aux organismes communautaires de mettre en oeuvre des interventions novatrices pour aider les élèves de la maternelle à la fin du secondaire qui ont été touchés de façon disproportionnée à rattraper leur retard et à minimiser les pertes futures.

« Les fermetures d'école intermittentes et la perturbation de l'apprentissage en classe au cours des deux dernières années ont donné lieu à d'importants défis, tant pour les élèves que pour les enseignants. Dans le cadre du défi TD Prêts à agir 2021, nous sommes fiers d'offrir du financement à 15 organismes qui pourront mettre en oeuvre des programmes novateurs visant à combler les pertes d'apprentissage prévues. Leurs efforts contribueront à créer des débouchés pour les élèves pour qu'ils se sentent plus en confiance quant à leur avenir, ce qui leur permettra de réussir dans un monde en évolution », a indiqué Janice Farrell Jones, première vice-présidente, Développement durable et Responsabilité sociale, Groupe Banque TD.

Lancé en 2018, le défi TD Prêts à agir est une initiative nord-américaine annuelle qui vise à trouver des solutions aux problèmes réels qui touchent les membres de nos collectivités en offrant des subventions aux organismes à but non lucratif et de bienfaisance. Ce défi constitue un élément clé de la plateforme d'entreprise citoyenne de la Banque, La promesse TD Prêts à agir.

Parmi les plus de 300 propositions reçues du 12 juillet au 26 août 2021, 15 organismes à but non lucratif et de bienfaisance ont été sélectionnés au terme d'un processus comprenant trois rondes d'évaluation et la délibération d'un jury virtuel. Les lauréats du défi TD Prêts à agir recevront une subvention d'un montant allant de 325 000 dollars à un million de dollars dans leur monnaie locale, afin de pouvoir mettre en oeuvre la solution qu'ils ont mise au point pour combler les pertes d'apprentissage prévues attribuables à la pandémie de COVID-19.

Voici les solutions retenues par le jury du défi TD Prêts à agir 2021, telles qu'elles ont été présentées par les 15 lauréats eux-mêmes :

Lauréats d'une subvention de 1 M$ CA ou de 1 M$ US

BGC Canada (anciennement Repaires jeunesse du Canada) : Favoriser la lecture dans un monde postpandémique - BGC Canada en partenariat avec Hoot Reading (Canada)

« Favoriser la lecture dans un monde postpandémique : BGC Canada, en partenariat avec Hoot Reading, fournira un tutorat individuel d'alphabétisation à distance, fondé sur des données probantes, à plus de 2 500 enfants au cours d'une année afin de combler les pertes d'apprentissage découlant de la pandémie. Nous offrirons plus de 12 500 heures de tutorat aux enfants qui en ont le plus besoin au Canada dans le but de fournir un accès équitable à l'éducation à un moment critique pour nos enfants. »

The Education Fund, Inc. : Écolaboratoires en plein air de plantes comestibles pour accélérer l'apprentissage (Floride, États-Unis)

« Grâce à des écolaboratoires en plein air installés dans les cours d'école, The Education Fund offre à des dizaines de milliers d'élèves des leçons pratiques à plusieurs niveaux pour améliorer la réussite scolaire. Ainsi, 67 % des élèves interrogés ont déclaré avoir amélioré leurs compétences en sciences en 2020-2021 grâce à cette méthodologie. Cette initiative a également permis à l'organisme d'ajouter à son offre des aliments autochtones frais et un couvert végétal aux quartiers marginalisés et bétonnés du comté de Miami-Dade. »

Strong Start Charitable Organization : Lettres, sons et mots (Ontario, Canada)

« Le programme Lettres, sons et mots est un programme d'intervention en alphabétisation précoce fondée sur des données probantes et à fort impact pour les enfants âgés de 5 à 9 ans, offerte en partenariat avec les commissions scolaires et écoles de l'Ontario. Les enfants sont jumelés avec des bénévoles de la communauté formés qui se rendent dans les écoles afin de travailler individuellement avec eux, au moyen de jeux et d'activités conçus avec soin. Ce programme de dix semaines aide les enfants à développer des capacités de lecture et d'écriture fondamentales. Le soutien offert par le défi TD Prêts à agir permettra un départ en force qui contribuera à venir en aide à 9 000 autres enfants. »

Tech Spark Canada : Spark Plug - Démocratiser l'éducation au moyen de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage personnalisé guidé par les données (Canada)

« Spark Plug utilise l'intelligence artificielle et l'analyse de données prédictives pour personnaliser les expériences d'apprentissage en lecture et en mathématiques des élèves du secondaire issus des communautés PANDC. Nous utilisons un algorithme exclusif pour déterminer le type d'intelligence et le niveau d'apprentissage de chacun des élèves. Ainsi, nous pouvons envoyer du contenu personnalisé et adapté à leur culture sur leurs appareils afin d'améliorer leur compréhension individuelle des concepts de lecture et de mathématiques. »

Lauréats d'une subvention de 750 000 $ CA ou de 625 000 $ US

Institut McKenna de l'Université du Nouveau-Brunswick : Programme d'accélération numérique pour jeunes autochtones (Nouveau-Brunswick, Canada)

« Le programme d'accélération numérique entend remédier à la fracture numérique touchant les jeunes autochtones en utilisant une approche intégrée et pratique de l'apprentissage, qui est conçue pour développer les connaissances dans divers domaines, y compris, mais sans s'y limiter, les mathématiques, les technologies, la littératie informatique, la biologie et le développement durable, et ce, à l'un des groupes démographiques connaissant la plus forte croissance au Canada. »

LUCY Outreach : Éduquer les jeunes de Camden en classe et en dehors de la salle de classe (New Jersey, États-Unis)

« Depuis sa fondation, LUCY (acronyme de Lifting Up Camden's Youth) Outreach a pour mission de remédier aux pertes d'apprentissage disproportionnées; elle continue de recourir à des programmes et à des services de soutien novateurs pour s'attaquer aux retards, notamment en mathématiques et en lecture. Pour combler les lacunes, LUCY offre des programmes parascolaires, de soir, de fin de semaine et d'été, notamment des cours de préparation à l'entrée au collège et à la carrière. »

The Reading Partnership en collaboration avec la Fondation pour l'alphabétisation des enfants canadiens : Amélioration du programme Reading Partnership for Parents (RPP) (Canada)

« The Reading Partnership s'attaquera aux pertes d'apprentissage en améliorant son programme Reading Partnership for Parents (RPP), qui aide les parents à montrer à lire à leurs enfants de la maternelle et de la première année, et en fournissant aux organismes un cours de formation du formateur pour présenter le programme RPP. Fort de son succès depuis 10 ans pour mobiliser les familles racisées de collectivités à faible revenu et à potentiel élevé, le programme RPP touchera 736 familles à l'échelle nationale. »

Université de Calgary : Math Minds (Canada)

« Le modèle Math Minds a démontré, année après année, son influence importante sur l'apprentissage des élèves de la première à la sixième année. En partageant les conclusions du programme Math Minds et les ressources d'apprentissage professionnelles, nous doterons les enseignants actuels et en formation, ainsi que les leaders en éducation de stratégies d'enseignement pour qu'ils puissent les utiliser au plus vite en vue d'améliorer l'expérience d'apprentissage, de façon générale, et freiner les pertes d'apprentissage causées par la pandémie, dans une perspective plus précise. »

Lauréats d'une subvention de 375 000 $ à 500 000 $ CA ou de 325 000 $ à 425 000 $ US

The Arc Prince George's County : Projet catalyseur (Maryland, États-Unis)

« Le projet catalyseur de The Arc s'attaque aux pertes d'apprentissage des élèves ayant une déficience intellectuelle ou développementale (DID) du comté de Prince George au Maryland. Il offre diverses formes de soutien, notamment en gestion de cas, ergothérapie et orthophonie, tutorat, préparation à l'emploi et accès aux prestations publiques. »

Codman Academy Foundation : Programme de tutorat de la Codman Academy (Massachusetts, États-Unis)

« Le programme de tutorat de la Codman Academy fournit aux élèves un soutien à l'apprentissage supplémentaire individuel ou en petits groupes, en classe et en dehors de la classe, pendant les blocs d'acquisition des compétences (période de soutien structurée). Ce programme vise également à utiliser les données recueillies dans le cadre des évaluations effectuées pendant l'apprentissage à distance pour remédier aux pertes d'apprentissage. »

Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba Inc. : Scaling-Up Holistically - Modèle d'apprentissage intégré pour jeunes réfugiés (Manitoba, Canada)

« Offerte après les heures de classe, l'initiative Scaling-Up est un programme d'enrichissement en personne et en ligne qui propose des occasions d'apprentissage pratiques en classe et dans la collectivité et repose sur un cadre global tenant compte des besoins émotionnels, sociaux et scolaires des jeunes. Des séances d'apprentissage en groupe et individuelles favorisent le rattrapage scolaire, chaque élève recevant du soutien personnalisé et efficace au bon moment. »

Kids Code Jeunesse : Établissement de parcours d'apprentissage durables (Québec, Canada)

« Nos ateliers d'introduction à la programmation amusants et immersifs permettront aux jeunes participants d'améliorer leurs compétences en mathématiques. Nous collaborerons avec des organismes communautaires oeuvrant auprès des communautés de jeunes provenant de milieux défavorisés en offrant des activités parascolaires et en créant des environnements d'apprentissage durables. »

MY TURN : Project Complete (New Hampshire, États-Unis)

« Project Complete est une prolongation du programme actuel de tests d'équivalence d'études secondaires (HiSET) de MY TURN qui vise les jeunes qui ont décroché pendant l'école virtuelle et qui cherchent des avenues différentes pour obtenir leur diplôme d'études secondaires. Project Complete offre des services complets de préparation aux études postsecondaires HiSET en partenariat avec notre programme de perfectionnement pour jeunes décrocheurs financé par la WIOA. »

South Asian Youth Centre (SAYA) : Initiative de préparation scolaire et de mentorat du Elmhurst Center (New York, États-Unis)

« Le South Asian Youth Centre restructurera et améliorera son initiative de mentorat et de préparation scolaire en offrant une allocation aux mentors, en soutenant le personnel actuel qui supervise ce travail et en embauchant un coordonnateur de préparation aux études à temps partiel et un instructeur SAT. Cette initiative a pour objectif de garantir des gains scolaires durables et de réduire au minimum les pertes d'apprentissage dans le domaine des mathématiques, de la lecture, de l'écriture et de la communication. »

Victoria Native Friendship Centre : Carrefour de lecture de la bibliothèque Bruce Parisian du Victoria Native Friendship Centre (Colombie-Britannique, Canada)

« La bibliothèque Bruce Parisian du Victoria Native Friendship Centre deviendra un carrefour de lecture offrant une programmation culturelle en personne et en ligne aux enfants d'âge préscolaire et de la maternelle à la fin du secondaire des communautés autochtones urbaines. L'équipe de la bibliothèque, des personnes âgées et des bénévoles feront la lecture aux enfants, tandis que des auteurs autochtones seront invités à donner des conférences dans des écoles et à s'adresser à des clubs de lecture en ligne. »

Pour en savoir plus sur les lauréats des subventions et le défi TD Prêts à agir 2021, consultez la page www.td.com/ledefitdpretsaagir.

À propos de La promesse TD Prêts à agir

La TD s'engage depuis longtemps à enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, la TD vise un don total aux collectivités d'un milliard de dollars canadiens (775 millions de dollars américains) d'ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et plus durable : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité d'atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour plus d'information, visitez le www.td.com/promessepretsaagir.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis, et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2021, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».



______________________ i Dorn, E. et al. (2020), COVID-19 and learning loss--disparities grow and students need help, McKinsey & Company, New York https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help

