La modernisation de la plateforme de données de la TD lui permet d'enrichir ses renseignements et d'offrir une expérience numérique dynamique à ses clients

TORONTO, le 26 janv. 2022 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (« la TD » ou « la Banque ») a annoncé aujourd'hui qu'elle comptait accélérer sa migration stratégique pour se doter d'un patrimoine de données à l'échelle de l'entreprise sur Microsoft Azure. Cette initiative, qui prévoit désormais une entente de plusieurs années avec Databricks, permettra à la Banque d'améliorer ses capacités d'analyse, et ainsi, d'offrir de nouvelles expériences à ses clients et des manières de collaborer plus agiles à ses employés.

Cette nouvelle entente entre la TD et Databricks aidera la TD à exploiter ses données à grande échelle et à profiter davantage de la migration vers Azure en se servant de Delta Lake pour accéder à des données encadrées, sécurisées et de haute qualité à l'échelle de l'entreprise.

« À la TD, notre capacité à innover pour nos clients de manière significative dépend en grande partie de nos capacités de données et d'analyse, a affirmé Jeff Martin, PVP, Plateformes des fonctions d'entreprise. En regroupant nos données sur la plateforme infonuagique de Microsoft Azure et en tirant parti de Databricks, nous serons encore plus à même d'améliorer l'expérience client et de faciliter le développement de nouveaux produits. »

Les services de données d'Azure font partie intégrante de la stratégie infonuagique de la Banque : le service fournit aux scientifiques des données, aux technologues et aux analystes des données de la TD les outils nécessaires pour accéder plus efficacement et en toute sécurité aux données, ainsi que des capacités d'analyse avancée, dont Azure Synapse, Azure AI et Azure Machine Learning.

« Le milieu bancaire est l'un des secteurs les plus gourmands en données. En faisant d'Azure sa principale plateforme infonuagique dans tous ses secteurs d'activité, y compris pour son patrimoine de données, la TD pourra prendre des décisions d'affaires cruciales en temps réel et accéder à de nouvelles informations transformatrices sur les clients, qui l'aideront à bâtir son avenir », a déclaré Kevin Peesker, président de Microsoft Canada.

Cette démarche est le fruit d'une relation stratégique de longue date entre la TD et Microsoft, qui a commencé le jour où la Banque a adopté Azure comme plateforme infonuagique afin d'accélérer la création d'expériences bancaires novatrices.

L'utilisation de Databricks sur Azure facilitera la démocratisation des données et permettra aux collègues de la TD de travailler avec des outils de pointe et de contribuer de manière constructive à la stratégie d'innovation centrée sur les clients de la Banque.

« Chez Databricks, nous estimons que l'intégrité des données et la collaboration au sein de l'entreprise sont des avantages concurrentiels non négligeables pour une banque, a affirmé Junta Nakai, vice-président régional, Services financiers à l'échelle mondiale. La TD se démarque sur la scène internationale en se dotant d'une architecture de données de nouvelle génération, et nous sommes ravis de faire partie de cette démarche d'innovation. »

