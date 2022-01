En 2022, la TD compte embaucher plus de 2 000 personnes en technologie pour propulser sa stratégie d'avenir





Le développement et l'exploitation, la méthode agile et les microservices font partie des domaines visés pour ces postes en demande qui alimenteront la stratégie accélérée de talents en technologie de la Banque

TORONTO, le 26 janv. 2022 /CNW/ - À l'heure où l'ensemble du secteur cherche à attirer durablement des personnes qualifiées en technologie, le Groupe Banque TD (« la TD » ou « la Banque ») a annoncé qu'il comptait, en 2022, embaucher plus de 2 000 personnes en technologie dans des postes exigeant des compétences dans les nouvelles technologies et les nouveaux processus, afin de concrétiser des investissements visant à propulser l'avenir des services bancaires pour ses clients comme pour ses employés.

La transformation technologique de la TD a permis à de nouvelles capacités de voir le jour, dont l'ingénierie, l'automatisation, l'intelligence artificielle, la technologie infonuagique et la cybersécurité de la Banque. Pour continuer à faire évoluer ces capacités afin d'offrir de nouvelles expériences aux clients et de simplifier les processus pour les collègues, la TD a besoin de personnes qualifiées en technologie.

« La technologie n'a jamais été aussi proche de nos clients : nos équipes créent et offrent des solutions en temps réel, avec une mise en marché nettement plus rapide depuis la pandémie, explique Greg Keeley, premier vice-président à la direction, Plateformes et Technologie, Groupe Banque TD. Dans le cadre de l'évolution de l'expérience collègue et de l'expérience client, nous devrons impérativement étoffer et renforcer notre bassin de talents en technologie pour devenir une entreprise tournée vers l'avenir. »

Côté stratégie, la TD prévoit l'accélération des technologies infonuagiques publiques qui lui permettent d'offrir aux clients de nouveaux produits et services numériques plus rapidement, et aux collègues, de nouvelles façons de collaborer. Pour faciliter cette accélération, la Banque s'emploie à recruter des personnes maîtrisant l'infonuagique, le développement et l'exploitation, l'apprentissage automatique et l'automatisation, tout en formant ses collègues à ces domaines.

Devant l'accélération de la mise en marché de nouvelles expériences, la TD fait appel à des modes de travail agiles. Elle a notamment instauré un groupe de pratique agile chargé de former des experts hautement qualifiés pour simplifier les façons de faire des équipes et améliorer sa manière d'offrir de la valeur aux clients. À mesure que la Banque déploie sur le marché des expériences numériques qui changent les interactions des clients avec leurs finances, les débouchés pour les personnes formées et expérimentées en méthodologie agile, en conception de l'expérience utilisateur et en services mobiles prennent une ampleur considérable.

« C'est sans conteste un marché extrêmement concurrentiel, puisque le secteur des services financiers doit rivaliser avec les grandes sociétés technologiques et les entreprises de technologie financière pour obtenir les meilleurs talents du domaine, ajoute Greg Keeley. Dans notre démarche de transformation, nos collègues en technologie ont une occasion unique d'exercer leur métier tout en approfondissant et en diversifiant leur savoir-faire. »

La TD reste un employeur de choix possédant une culture hors du commun : en 2021, elle figure parmi les meilleurs employeurs au monde et arrive en première place au Canada, selon Forbes1, qui souligne ses investissements dans les programmes destinés aux collègues (entre autres pour le bien-être), sa détermination à instaurer un milieu de travail diversifié et inclusif et la responsabilisation de son leadership. La TD a également été reconnue pour ses solutions client novatrices reposant sur les nouvelles technologies, puisqu'elle a été nommée meilleure banque numérique pour les consommateurs en Amérique du Nord par Global Finance2 et banque modèle Celent pour ses solutions alimentées par l'intelligence artificielle3.

Le Groupe Banque TD a également été inscrit à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg en 2021, ce qui illustre sa volonté de promouvoir l'égalité hommes-femmes, notamment en favorisant leur réussite à chaque étape de leur carrière.

« À la TD, nous sommes déterminés à offrir à nos collègues un milieu inclusif où ils peuvent accomplir un travail stimulant et significatif, ajoute Greg Keeley. Notre culture hors du commun repose sur un engagement envers la diversité et l'inclusion, et sur cette promesse : quel que soit votre secteur d'activité à la Banque, vous pourrez évoluer, changer concrètement les choses et faire l'expérience de notre culture de bienveillance. »

À l'heure où le recrutement des talents en technologie atteint de nouveaux sommets, la TD continue à collaborer avec les établissements d'enseignement pour faciliter l'accès aux études en technologie et en cybersécurité et contribuer à former les futures générations de professionnels du domaine, tout en parrainant des groupes qui s'emploient à diversifier le milieu des technologies - et en collaborant avec eux -, comme le Black Professionals in Tech Network (BPTN), BLACK HXOUSE et l'Ontario Network of Women in Engineering (ONWIE). Chaque année, par l'intermédiaire du Comité des femmes dirigeantes, la TD organise aussi plus de 120 activités en Amérique du Nord pour soutenir les femmes et les organisations dirigées par des femmes.

