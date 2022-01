La TD contribue à l'innovation dans les technologies propres, les technologies de la santé et les enjeux ESG grâce à une nouvelle ronde de financement de brevets





Avec 1 500 demandes de brevets TD déposées en Amérique du Nord, la Banque dépasse aussi son propre record.

TORONTO, le 26 janv. 2022 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou « la Banque ») a annoncé aujourd'hui une deuxième ronde de financement dans le cadre de son programme exceptionnel et sur invitation seulement - Brevets TD pour les entreprises en démarrage - afin d'aider les innovateurs travaillant à des solutions dans les technologies propres, les technologies de la santé et le développement durable à protéger leurs investissements dans des inventions (nouvelles ou existantes).

Exploité en collaboration avec le Laboratoire TD pour un avenir durable de Waterloo, ce programme primé lancé en 2017 s'appuie sur un volet de La promesse TD Prêts à agir, la plateforme d'entreprise citoyenne de la Banque. L'aide et les fonds apportés par la TD dans le cadre du processus de demande de brevet ont grandement aidé les entreprises à bâtir et à protéger leur propriété intellectuelle. Ce programme cadre aussi parfaitement avec le plan d'action de la TD sur les changements climatiques, qui vise à atteindre des émissions de gaz à effet de serre nettes nulles d'ici 2050, un objectif énoncé dans la stratégie fondée sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de la Banque en novembre 2020.

« Pour que ces entreprises progressent, il est essentiel de favoriser l'innovation et les changements positifs par l'intermédiaire de nouveaux produits et de nouvelles idées, explique Josh Death, chef, Propriété intellectuelle et Innovations brevetables, Groupe Banque TD. C'est donc avec plaisir que nous annonçons cette nouvelle ronde de financement pour le programme Brevets TD pour les entreprises en démarrage. Nous sommes déterminés à donner aux jeunes entreprises et innovateurs - quelle que soit leur envergure - les moyens de stimuler une croissance reposant sur des technologies avancées. »

Brevets TD pour les entreprises en démarrage : une réussite côté facteurs ESG

Evercloak fait partie des entreprises sélectionnées dans le cadre du programme Brevets TD en 2020. OEuvrant dans le domaine des technologies propres, elle s'emploie à créer des matériaux avancés, notamment des nanofilms de grande surface qui peuvent limiter les émissions de gaz à effet de serre. Grâce au financement de brevets, cette entreprise dirigée par des femmes protège sa propriété intellectuelle essentielle.

, une entreprise du secteur des technologies de la santé, tente de résoudre des problèmes cliniques en recourant à une solide technologie d'intelligence artificielle. Elle se sert du programme de la TD pour protéger ses inventions de produits et de processus, ce qui l'aide à établir des partenariats avec des clients potentiels et d'attirer des talents canadiens du domaine des technologies. Advanced Materials and Propulsion Engineering and Research (AMPERe), une société de recherche et de développement qui travaille sur une technologie de moteur à combustion interne efficace, écologique et économique, a utilisé l'aide de la TD pour faire breveter sa technologie de production d'hydrogène comme carburant. Elle a ainsi pu se lancer dans un nouveau projet fascinant - un vélo gyroscopique (hoverbike) futuriste visant à atténuer l'impact environnemental du transport.

« Nous sommes plus que ravis de participer au programme Brevets TD pour les entreprises en démarrage, et nous apprécions vraiment l'enthousiasme de la Banque envers les technologies vertes, affirme Luke Wolkiewicz, chef de l'exploitation, AMPERe. Grâce à l'aide remarquable de la TD, notre entreprise a pu s'employer à élargir ses activités tout en continuant à protéger sa propriété intellectuelle. »

1 500 demandes de brevets TD déposées : la Banque favorise l'innovation à l'interne

Comme elle est résolue à offrir de nouvelles expériences à ses clients et à soutenir ses collègues dans ce monde de plus en plus numérique, la TD encourage la créativité, l'innovation et l'excellence opérationnelle en ses rangs, à tous les échelons. Elle a récemment battu un record en atteignant les 1 500 demandes de brevets - dont les inventeurs sont des collègues de la TD - déposées au Canada et aux États-Unis. Elle a par ailleurs enregistré une hausse de plus de 60 % du nombre de brevets accordés par rapport à l'année précédente.

La TD possède un comité qui favorise l'innovation des collègues par l'intermédiaire du processus de brevets, en vue de promouvoir et de protéger sa propriété intellectuelle. Elle ne cesse d'innover : selon les données de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada en janvier 2022, c'est l'institution financière canadienne qui a déposé le plus de demandes de brevets.

« En tant que banque axée sur les objectifs et orientée vers l'avenir, nous sommes déterminés à offrir des solutions créatives à nos clients, déclare Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. Nous sommes donc extrêmement fiers de cette prouesse, et nous continuerons à accompagner nos collègues dans ce parcours d'innovation. »

