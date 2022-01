Devant la complexification des fraudes, TD Assurance étoffe son programme de prévention fondé sur l'intelligence artificielle pour mieux protéger ses clients





Ce programme de détection et d'analyse, offert par FRISS, est un volet déterminant du savoir-faire croissant du plus grand assureur direct au Canada

TORONTO, le 26 janv. 2022 /CNW/ - D'après un rapport publié en 2021 par le Bureau d'assurance du Canada*, les fraudes d'assurance coûtent à la population canadienne plus d'un milliard de dollars par an en primes supplémentaires. Comme ces fraudes gagnent en complexité au pays, il est plus important que jamais, pendant le processus d'évaluation des réclamations, de repérer les demandes douteuses et de prévenir les fraudes avec rapidité, efficacité et précision.

TD Assurance a annoncé qu'elle comptait enrichir ses capacités manuelles et analytiques de détection et de prévention des fraudes en se dotant du système de cotation des risques de FRISS, système alimenté par l'intelligence artificielle (IA). Elle sera ainsi plus à même de détecter les réclamations douteuses ou frauduleuses pendant le processus d'évaluation. L'entreprise a déployé en 2020 l'outil de gestion des cas et de détection des fraudes de FRISS. En juin 2021, elle a renforcé cette capacité en intégrant l'outil à Guidewire ClaimCenter, son système de gestion des réclamations. Cette intégration lui permet d'attribuer une cote aux risques de fraude et de déceler les réclamations potentiellement frauduleuses en temps réel.

La technologie automatisée de FRISS vient enrichir les capacités de détection des réclamations douteuses et frauduleuses de TD Assurance, parmi lesquelles figurent un système d'analyse avancée reposant sur l'IA (développé à l'interne) et un partenariat avec Layer 6 et FRISS visant à créer des solutions inégalables pour combattre la fraude à chaque étape du processus. TD Assurance est également membre d'Équité Association, un consortium d'assureurs canadiens visant à lutter contre la fraude. Ensemble, ces capacités forment une stratégie multidimensionnelle de gestion des réclamations douteuses et frauduleuses.

« Quand on donne suite à une réclamation frauduleuse ou exagérée, ce sont les clients honnêtes qui en font les frais, explique Sona Mehta, première vice-présidente, Réclamations, Fraudes, Service juridique et Gestion des fournisseurs, TD Assurance. L'IA aide nos équipes de détection et de prévention à mieux repérer, cerner et prévenir les fraudes, le tout avec plus de justesse et de rapidité. En investissant dans ce domaine, nous contribuons à protéger davantage les clients honnêtes et importants quand ils ont besoin de nous. »

« Le partenariat avec TD Assurance est formidable, a déclaré Jeroen Morrenhof, chef de la direction et cofondateur de FRISS. En étroite collaboration, nous avons déployé notre outil de détection des fraudes automatisé et alimenté par l'IA. Celui-ci lui permet de mieux gérer l'exposition aux fraudes, ce qui permet de savoir en quelques secondes si une réclamation est véritablement frauduleuse ou non. Nous comptons bien poursuivre sur cette voie, et nous avons hâte de voir ce que ce partenariat nous réserve pour la suite des choses. »

* Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) est l'association sectorielle nationale qui représente les sociétés privées d'assurance habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres représentent 90 % du marché de l'assurance de dommages au Canada. L'association s'emploie à favoriser l'accès à des assurances habitation, automobile et des entreprises abordables pour tous les Canadiens.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »).

TD Assurance désigne collectivement les compagnies d'assurance de particuliers suivantes au sein du Groupe Banque TD : Sécurité Nationale compagnie d'assurance, Primmum compagnie d'assurance, Compagnie d'assurances générales TD, Compagnie d'assurance habitation et auto TD et TD, Compagnie d'assurance-vie.

À propos de FRISS

FRISS fournit aux compagnies d'assurance de dommages du monde entier des solutions automatisées liées aux fraudes, à la gestion des risques et à la conformité. Ses solutions alimentées par l'IA peuvent être utilisées par les services de souscription, les services d'indemnisation et les unités spéciales d'enquête, qui disposent d'un accompagnement de A à Z côté traitement numérique.

Avec plus de 200 déploiements dans plus de 40 pays, FRISS est réputé pour sa fiabilité : il garantit une transformation numérique en toute sécurité à tous ses clients et leur offre des solutions adaptées à leurs besoins. Les sociétés d'assurance peuvent s'attendre à bénéficier d'une intégration fluide et de produits rapidement amortis.

Grâce aux 65 millions de dollars qu'il a récoltés en 2021 dans le cadre d'un financement de série B, FRISS pourra continuer à offrir ses technologies de pointe aux assureurs pour les aider à composer avec l'évolution constante des pratiques de fraude. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.friss.com.

