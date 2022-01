La TD crée une plateforme pour favoriser l'équité en innovation





Mis sur pied par le Laboratoire TD, le nouveau Centre de ressources sur l'équité, la diversité et l'inclusion vient renforcer l'innovation inclusive dans le développement de produits et de services à la TD

TORONTO, le 26 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (la « TD » ou « la Banque ») a annoncé la création d'une plateforme pour favoriser l'inclusion des points de vue et expériences uniques des différentes communautés dans le développement, la conception et la mise en place de ses produits et services. Mis sur pied par le Laboratoire TD - un groupe d'innovation interne qui collabore avec divers secteurs de la TD -, le Centre de ressources sur l'équité, la diversité et l'inclusion est une nouvelle plateforme dotée d'un processus reproductible qui vise à promouvoir la prise en compte des divers besoins et points de vue des clients dans les innovations, les produits et les services créés par la Banque.

« À la TD, nous nous employons à favoriser la diversité et l'inclusion à l'échelle et la Banque et à répondre aux besoins variés de nos clients, déclare Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. À l'ère du numérique, il est primordial de concevoir dans une optique d'inclusion et d'équité des innovations qui offrent une expérience positive durable aux personnes qui gèrent leurs finances au moyen du numérique. »

En cinq étapes, le Centre de ressources sur l'équité, la diversité et l'inclusion vise à guider les équipes dans leur processus de développement pour qu'elles ne négligent pas de destinataires potentiels en raison de leur expérience personnelle et professionnelle. Sont ainsi pris en compte des aspects de diversité comme l'origine ethnique, l'identité de genre, l'orientation sexuelle et les capacités dans la création de personas, qui sont couramment utilisées en conception et en développement. Ce processus permet de donner naissance à des personas plus variées, inclusives et équitables, de l'étape d'idée à l'étape de production des produits et services.

« L'intersection entre innovation et inclusion dans le processus de conception a pour but d'aboutir à une expérience qui rend mieux compte des besoins des groupes diversifiés », explique Samantha Estoesta, directrice, Équité dans l'innovation et les programmes, dont le rôle à la TD est d'appliquer les concepts d'équité et d'inclusion au début de chaque phase de développement des travaux de recherche et des projets sur l'expérience client du Laboratoire TD. « À la TD, notre but est de soutenir les collectivités que nous servons et d'offrir aux clients une expérience bancaire qui répond à leurs besoins. Le Centre de ressources sur l'équité, la diversité et l'inclusion nous aidera à déterminer ces besoins dès le début de la phase de conception. »

Le Centre de ressources sur l'équité, la diversité et l'inclusion a été testé avec succès dans le cadre de projets à l'échelle de la TD. Pour l'un d'eux, qui consistait à élaborer une ressource en ligne destinée aux étudiants, le Centre a permis de créer sept personas inclusives pour mieux refléter la diversité des étudiants du premier cycle universitaire et des près de 500 000 étudiants étrangers au Canada (personnes racisées, handicapées ou appartenant à la communauté LGBTQ2+, etc.). Cette connaissance approfondie des utilisateurs potentiels ressort dans l'apparence et la fonctionnalité du site, prévues pour répondre à leurs besoins.

En tant que membre actif de la Coalition of Innovation Leaders Against Racism (CILAR), la TD teste une deuxième fois sa plateforme, en permettant à ses consoeurs de la Coalition (dont des grandes sociétés de technologies, de services financiers et de conseils) de l'utiliser pour leurs propres projets et de donner leur avis. À terme, puisque tout le monde y gagne quand les entreprises sont plus équitables et plus inclusives dans leur raisonnement, leur planification et leurs résultats, la TD compte mettre sa plateforme à la disposition d'un grand nombre de groupes externes.

« La force de la CILAR réside dans ses membres et la communauté qu'ils forment. En unissant nos membres et nos ressources de manière réfléchie et délibérée, nous pouvons aboutir à des changements plus grands et accroître l'inclusion dans le milieu de l'innovation, explique Serena Nguyen, directrice générale, CILAR. Nous sommes fiers de voir nos membres participer ainsi aux tests du Centre de ressources sur l'équité, la diversité et l'inclusion. En augmentant l'accès à ces importantes ressources, nous pouvons aider les entreprises à gagner plus rapidement en équité et en inclusivité dans toutes leurs activités. »

