Michel Kurek rejoint la startup d'informatique quantique Multiverse Computing en tant que Directeur Général pour la France.

PARIS, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Multiverse Computing, startup espagnole leader international dans l'informatique quantique pour la finance, accueille Michel Kurek en tant que Directeur Général de sa filiale française Multiverse Computing SAS dont le siège est à Paris.

Après une carrière de 25 ans au sein des banques d'investissements des groupes Crédit Agricole puis Société Générale où il fut en dernier lieu responsable mondial du trading algorithmique pour le compte des clients institutionnels de la banque, Michel Kurek s'est passionné pour le domaine des technologies quantiques dont il prévoit des répercussions majeures sur la société et l'économie.

En 2020, Michel Kurek est l'auteur d'une étude qui fait référence sur le paysage des brevets, des articles scientifiques et des investissements liés aux technologies quantiques. Il a également rédigé un état de l'art plébiscité sur les technologies quantiques qui illustre sa connaissance approfondie des principes physiques, mathématiques et de l'écosystème des technologies quantiques.

Multiverse Computing ambitionne de créer un nouveau centre d'excellence et de se diversifier sur de nouvelles verticales de marché spécifiques et ainsi de devenir un acteur global incontournable du secteur.

"La puissance unique des futurs ordinateurs quantiques permettrait d'apporter des réponses aux grands défis environnementaux et sociétaux qui se posent dans la majorité des secteurs d'activités humaines tels que l'énergie, la santé et la sécurité. Les entreprises françaises, quelle que soit leur taille, doivent bénéficier de ces avancées, Multiverse Computing a pour mission de les aider. " déclare M. Kurek.

M. Kurek ajoute : "Débarrassés des contraintes de calcul de l'ordinateur quantique actuel (NISQ), les algorithmes dits « quantum-inspired » construits grâce à l'expertise inégalée des équipes de Multiverse Computing, permettent un retour sur investissement immédiat dans des secteurs tels que la finance et l'énergie."

Enrique Lizaso Olmos, CEO de Multiverse déclare à propos de cette annonce : "La France possède des compétences reconnues dans le domaine des technologies quantiques et met en oeuvre un cadre de soutien à leur développement pour faire du pays un acteur clé dans ce domaine et lui permettre de suivre le rythme des Etats Unis ou de la Chine. L'ambition de Michel Kurek, et celle de Multiverse Computing, sont parfaitement alignées avec les objectifs du Plan National Quantique Français".

«Nous sommes très reconnaissants envers Choose Paris Region pour son soutien actif qui nous a permis d'implanter Multiverse Computing SAS » ajoute E. Lizaso Olmos.

L'équipe de Paris crée un lien entre les différentes entités internationales de Multiverse Computing et l'écosystème français de l'informatique quantique, structuré et qualitatif.

