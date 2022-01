Nagarro se prépare au métavers avec RipeConcepts





MUNICH, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, a conclu un accord avec les actionnaires de RipeConcepts, un leader mondial des services de création numérique, pour rassembler les deux sociétés.

Basée à Salt Lake City, aux États-Unis, avec la majorité de ses employés à Cebu, aux Philippines, RipeConcepts se positionne comme « l'éclair numérique dans une bouteille » et offre un contenu créatif multicanal de haute qualité à grande échelle. L'entreprise excelle particulièrement dans les disciplines numériques créatives que sont le design, l'illustration, la modélisation 3D, l'animation et le marketing. Elle compte parmi ses clients des entreprises du classement Fortune 500 ainsi que des licornes de la Silicon Valley. Elle emploie plus de 650 personnes à temps plein et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros. L'entreprise a remporté plusieurs prix de design.

Pour Nagarro, cette opération renforce ses capacités en matière de design et de création. Ces capacités accrues pourraient être déployées pour améliorer les offres existantes et pour développer de nouvelles offres liées à la vision d'un avenir « métavers ». En outre, l'opération permet à Nagarro d'accéder à la main-d'oeuvre hautement qualifiée des Philippines.

Paul Lyon, fondateur et PDG de RipeConcepts, et entrepreneur primé, déclare : « Chez RipeConcepts, nous nous considérons comme une boutique unique et, comme Nagarro, nous aimons résoudre les problèmes de nos clients du Fortune 500 et des licornes. Après 30 ans de succès dans l'entrepreneuriat et de multiples fusions et acquisitions, je peux dire qu'il est rare de rencontrer un groupe plus « authentique » d'entrepreneurs mondiaux avant-gardistes que les gens de Nagarro, surtout si l'on tient compte de leur charte graphique et de leur culture d'entreprise. Nous ne pourrions être plus ravis de nous associer à une équipe d'ingénieurs numériques de classe mondiale animés du même esprit que nous. Je suis très enthousiaste quant à notre avenir commun. »

Manas Fuloria, cofondateur de Nagarro, déclare : « Il y a des choses qui doivent arriver. Nous avons eu la chance de faire la connaissance de RipeConcepts et de Paul par un client important il y a quelques années, et nous avons gardé le contact. La vision entrepreneuriale et l'énergie de Paul, associées à la capacité d'exécution de ses collègues, en particulier celle du président et directeur d'exploitation, Miles Nepomuceno, ont permis de mettre sur pied une entreprise vraiment impressionnante. Il s'agit d'une acquisition délibérée et stratégique pour Nagarro, compte tenu de l'orientation que prend la technologie grand public. Nous pensons qu'en associant nos capacités traditionnelles à celles de nos amis de RipeConcepts, nous serons en mesure d'imaginer de nouvelles possibilités passionnantes pour nos clients du monde entier.

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». L'entreprise emploie plus de 12 000 personnes dans 27 pays.???

RipeConcepts est une société à croissance rapide reconnue pour ses services de classe mondiale en matière de conception graphique, de modélisation 3D, d'animation, de développement web, de marketing numérique, etc. Elle compte parmi ses clients des entreprises du Fortune 500, des agences primées, des entreprises technologiques, des magasins de détail et des petites et moyennes entreprises du monde entier. La société est basée à Salt Lake City, aux États-Unis, et a créé des centres de création ultramodernes dans les principaux quartiers d'affaires de Cebu, aux Philippines, où elle compte plus de 650 employés.

