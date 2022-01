Beijing Handian Pharamceutical a organisé un séminaire d'experts sur l'application globale de la MTC à Beijing





Le mois dernier, Beijing Handian Pharamceutical a organisé un séminaire d'experts sur "l'application de la médecine traditionnelle chinoise dans la nouvelle situation de la santé mondiale". Lors de cette réunion, l'entreprise a invité un certain nombre d'experts de l'Académie chinoise des sciences et de l'Académie chinoise des sciences médicales pour discuter de la popularisation de la médecine chinoise et aider la société internationale à traverser cette période difficile.

Le séminaire a premièrement abordé les principales raisons pour lesquelles la médecine traditionnelle chinoise est peu utilisée dans les autres pays, notamment les effets complexes et riches des plantes médicinales chinoises, la combinaison de différentes plantes médicinales est profonde et variée, et les méthodes de cuisson sont diverses et strictes. Le séminaire s'est ensuite concentré sur la manière d'utiliser les technologies modernes de recherche scientifique pour étudier la médecine chinoise, et de normaliser et standardiser la médecine chinoise pour que cette sagesse ancienne profite au monde entier. Et c'est ce que Beijing Handian Pharmaceutical essaie de réaliser maintenant.

Beijing Handian Pharmaceutical Co., Ltd. est une entreprise nationale de haute technologie intégrant la production, l'éducation et la recherche. L'entreprise adopte le concept de "sincérité du grand médecin" comme concept de base. Tout en adhérant à la théorie de la médecine traditionnelle chinoise et en héritant des classiques de la médecine traditionnelle chinoise, elle exerce sa propre force de recherche scientifique et combine la science et la technologie modernes pour développer une variété de médicaments classiques chinois brevetés, tels que Handian HD1 pour les maladies de fragilité, Handian HD2 pour la typhoïde, les maladies exogènes et la grippe, Handian HD3 pour les maladies du système digestif, etc. Ces médicaments sont issus des classiques de la médecine traditionnelle chinoise. L'entreprise associe l'ancienne sagesse de la médecine traditionnelle chinoise à la technologie médicale moderne pour la faire renaître dans une société moderne. Il est plus facile d'être accepté par davantage de pays et de cultures et de contribuer à la santé sociale.

À l'avenir, l'entreprise espère s'appuyer sur sa propre force de recherche scientifique pour développer davantage de produits de médecine chinoise brevetés, mieux adaptés aux physiques européens et américains et plus facilement acceptés par les Européens et les Américains. La plateforme de médecine et de santé Handian sera également lancée prochainement. Elle permettra de partager les ressources médicales des hôpitaux Handian de la MTC en ligne afin d'en faire profiter le monde entier.

