Le groupe, FERRONATO KGS, acteur majeur de la technologie suisse, lance une marque d'accessoires intelligents métallisés à l'EXPO 2020 DUBAÏ





La société technologique suisse FERRONATO KGS GROUP, spécialisée dans les tissus industriels métallisés , a fait une incursion dans le domaine du style de vie avec le lancement mondial d'une nouvelle marque d'accessoires intelligents - FERRONATO - au pavillon suisse d'Expo 2020 Dubaï.

"Nous avons toujours été reconnus pour l'importance que nous accordons à l'innovation technologique et la nouvelle marque d'accessoires de style de vie personnel, Ferronato, reflète une autre étape importante dans notre parcours", a déclaré Sandro Giovanni Ferronato, PDG de FERRONATO KGS GROUP LTD.

La société FERRONATO KGS GROUP a été créée en 1906 à Lugano, en Suisse. Reconnue mondialement pour ses outils de précision, ses abrasifs et ses tissus métallisés, KGS est désormais guidée par la 3ème génération, dirigée par Sandro Giovanni Ferronato.

Il a ajouté : "Ferronato est une marque de style de vie créée à partir d'un sens de proximité et qui conçoit des accessoires sur commande haut de gamme visant à protéger votre confidentialité".

Les accessoires intelligents Ferronato exposés au pavillon suisse comprennent une gamme de produits personnels alimentés par des tissus métallisés de KGS, dont des housses pour ordinateurs portables, des pochettes pour téléphones, des sacs et des porte-documents qui garantissent la protection de la confidentialité et des informations personnelles.

La société a souligné que les accessoires intelligents en tissus métallisés constituaient un antidote aux menaces de surveillance invasives auxquelles les individus font face à chaque étape de leur vie personnelle.

Pour sa part, Alessia Ferronato, Partenaire chez "Ferronato" a dit : "Ces accessoires intelligents, conçus pour notre vie numérique, servent de protection contre plusieurs menaces numériques potentielles. Cela comprend l'empêchement du suivi de notre localisation, l'activation à distance de notre téléphone et l'écoute clandestine de nos conversations pour voler des informations critiques et des données personnelles".

KGS a déclaré que ces accessoires freineront le piratage, le pistage, les cyber crimes potentiels, le vol de données, l'infiltration numérique et les failles du système sans le consentement du ou des individus.

En tant que fabricant mondial pionnier d'abrasifs diamantés flexibles et de tissus électrolytiquement métallisés, KGS a utilisé ses produits industriels dans nombreux secteurs verticaux, dont l'industrie aérospatiale, aéronautique, la défense, l'automobile, l'équipement médical, la construction, les télécommunications et l'électronique grand public.

La société, dont les bureaux sont répartis dans 16 pays, fournit des produits dans plus de 100 pays à partir de ses six sites de fabrication en Suisse, aux Pays-Bas, en Hongrie, au Portugal, aux Émirats Arabes Unis, en Chine et en Inde.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les liens suivants : https://www.kgs.swiss/ et https://www.ferronato.swiss/

