Bird étend ses opérations européennes suite aux permis d'exploitation que la Société vient d'obtenir en France, en Italie et aux Pays-Bas





Bird Global, Inc. (NYSE : BRDS), un leader du transport électrique respectueux de l'environnement, a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa plateforme de véhicules microélectriques en libre-service dans la ville d'Amersfoort aux Pays-Bas. Cette introduction marque le début aux Pays-Bas des vélos à assistance électrique, en libre-service, de Bird, et fait suite à l'obtention des permis correspondants, dans le droit fil des lancements précédents à Bordeaux, en France, et à Rome, en Italie.

Alors que la demande pour les véhicules microélectriques ne cesse d'augmenter dans toute l'Europe, Bird étend la disponibilité de son service de vélos en libre-service, complétant son offre originale de trottinettes électriques en libre-service. Sur la lancée de son implantation aux Pays-Bas, la société prévoit d'appliquer son permis d'exploitation pour fournir un service de vélos en libre-service, à Sesto Fiorentino, une ville de la zone métropolitaine de Florence, en Italie. Le lancement imminent dans la huitième plus grande ville d'Italie va permettre à Bird de renforcer sa position en tant que fournisseur de choix pour la micromobilité dans le pays.

Bird est désormais présente dans plus de 350 villes à travers le monde, parmi lesquelles plus de 150 villes d'Europe, où elle propose ses trottinettes et ses vélos électriques en libre-service. Bird a également réalisé des progrès significatifs concernant ses services de trottinettes électriques en libre-service, avec diverses implantations au cours de l'hiver, à Alcobendas, en Espagne, et à Böblingen, en Allemagne.

Ces dernières victoires européennes surviennent moins d'un an après la mise en oeuvre du Programme Smart Bikeshare de Bird, qui associe les véhicules de pointe de Bird à des intégrations locales personnalisées.

Renaud Fages, directeur de la Mobilité, chez Bird, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de partager ces derniers accomplissements qui, non seulement témoignent de notre engagement continu à fournir des transports sûrs et durables dans toute l'Europe, mais rendent également ses grandes et petites villes moins dépendantes des véhicules à moteur à combustion interne. Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre notre travail avec les villes partenaires existantes, et avons hâte d'identifier de nouvelles opportunités dans un proche avenir. »

À propos de Bird

Bird est une entreprise de véhicules électriques, dont la mission consiste à apporter aux communautés du monde entier des solutions de transport abordables et respectueuses de l'environnement, telles que des trottinettes et des vélos électriques. Fondée en 2017 par le pionnier des transports, Travis VanderZanden, Bird se développe rapidement. Aujourd'hui, elle fournit des flottes de véhicules microélectriques en libre-service aux usagers de plus de 350 villes à travers le monde, et propose également ses produits à l'achat sur www.bird.co, et via les principaux détaillants et partenaires de distribution. Bird travaille en étroite collaboration avec les villes dans lesquelles elle opère, pour fournir des options de transport fiables et abordables aux personnes qui y vivent et y travaillent.

