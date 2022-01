MDSLink lance la solution MaGiCtm





En réponse au développement de la fibre à travers le monde, et à la demande continue en bande passante fiable, MDSLink, Inc. propose désormais MaGiCtm, module réseau ultra performant qui utilise le câblage coaxial existant. MaGiC est un module rentable et facile à installer, qui étend l'empreinte de fibre présente dans les unités d'habitation multiples, les maisons individuelles, les hôtels et complexes hôteliers, les bureaux ou tout autre bâtiment équipé d'un câblage coaxial existant.

Le MaGiC-SFP 2.5tm (Multi-Gigabit Coax Small Form-factor Pluggable) assure des débits de données réels ? symétriques ? pouvant atteindre 2,5 Gbit/s dès lors qu'il est connecté à un réseau Ethernet (port SFP/SFP+).

Applications :

? Distribution aux 100 derniers mètres en utilisant le câblage intérieur coaxial existant.

? Liaison de point d'accès sans fil sur site. Complète les réseaux maillés Wi-Fi® domestiques en utilisant une liaison filaire avec sécurité intégrée entre les appareils. En utilisant les points d'accès sans fil avec les ports SFP, les opérateurs peuvent réacheminer le trafic grâce à MaGiC à des vitesses pouvant atteindre 2,5 G dans les deux sens.

- Liaison de point d'accès sans fil et alimentation sur les sites hôteliers/commerciaux. En utilisant des injecteurs de puissance autonomes, un seul commutateur Ethernet basé sur SFP/SFP+ et combiné au MaGiC SFP peut fournir à la fois des données et de l'électricité aux points d'accès distants situés dans les couloirs, les chambres d'hôtel, les espaces publics et les salles de réunion.

- Point à point (Point-to-point , P2P), bâtiment à bâtiment, ou intégré au bâtiment. Utilisation de deux convertisseurs de support avec deux MaGiC SFP pour assurer un débit pouvant atteindre 2,5 Gbit/s sur câble coaxial dans un environnement point à point.

MaGiC présente un débit maximum d'erreur de paquets (Packet Error Rate, PER) de 1e-6/1e-8, avec une latence de six ms.

L'empilement des canaux permet de fournir jusqu'à 4 Gbit/s sur un seul câble coaxial en utilisant des MaGiC SFP à haute et à faible fréquence.

La feuille de route concernant la norme de nouvelle génération, MoCA Access 3.0, prévoit une transition fluide vers le 10 Gbit/s, ainsi qu'une interopérabilité en amont avec les normes MoCA Access 2.5/2.0.

« Accroître la capacité des services de données du dernier kilomètre est particulièrement coûteux. Les solutions existantes nécessitent en effet, soit une nouvelle installation de câble/fibre, soit ne sont tout simplement pas capables de répondre à la demande sans cesse croissante de bande passante à des prix raisonnables », a déclaré Jim Luciano, président et fondateur de MDSLink.

Disponible dès aujourd'hui, la solution MaGiC fonctionne dans tous les environnements de télécommunications/fibre, de câble, et de satellite.

Veuillez contacter les distributeurs suivants pour en savoir plus, notamment sur les tarifs : PCT International (Phoenix, Arizona, https://www.pctinternational.com) ; SWG à Scranton, en Pennsylvanie (https://swginc.com) ; GZT Telkom-Telmor Sp. z o.o., à Gdansk, en Pologne, www.telmor.pl ; et Heights Telecom www.heights-t.com, à Tel-Aviv, en Israël.

À propos de MDSLink

MDSLink, Inc., basée à Bethlehem, en Pennsylvanie, offre des produits innovants permettant aux opérateurs et intégrateurs d'utiliser le câblage intérieur existant, à l'heure où la demande en bande passante élevée et haute fiabilité ne cesse d'augmenter. Pour en savoir plus sur l'entreprise et ses produits, rendez-vous sur www.mdslink.com, ou contactez Jim Luciano, PDG, à l'adresse jim.luciano@mdslink.com.

MaGiC et MaGiC SFP sont des marques de commerce de MDSLink, droits d'auteur 2022.

