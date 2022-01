L'Association internationale du zinc annonce la nomination d'Arun Misra, CEO et directeur à temps plein de Hindustan Zinc Ltd., au poste de président du conseil d'administration





L'Association internationale du zinc (IZA) a le plaisir d'annoncer que le CEO et directeur à plein temps de Hindustan Zinc Ltd., Arun Misra, occupe désormais le poste de président intérimaire de l'IZA. M. Misra a été récemment sélectionné comme nouveau président par le Comité exécutif de l'IZA, le vote final étant prévu par le Conseil d'administration de l'IZA en octobre.

M. Misra s'est senti honoré d'avoir été choisi pour ce poste et se réjouit de soutenir l'IZA pour oeuvrer à la création de marchés durables à long terme du zinc et contribuer à garantir un permis d'exploitation pour ce secteur.

« C'est un privilège pour moi d'assumer la fonction de président de l'IZA et de rester dans la lignée d'excellence de ceux qui m'ont précédé. L'IZA possède une équipe exceptionnelle de professionnels et je me réjouis de pouvoir travailler tous ensemble dans le but d'accroître la demande mondiale de zinc et de promouvoir ses propriétés indispensables à la santé humaine, à la nutrition des cultures, au développement durable et à la vie moderne », a-t-il déclaré.

Le Dr Andrew Green, directeur exécutif de l'IZA, a déclaré : « Arun Misra a été un partenaire essentiel pour les activités de l'IZA dans le monde et en particulier en Inde. Son leadership et son expérience représenteront une grande ressource pour nous, et je me réjouis de travailler avec lui pour orienter l'IZA et le secteur du zinc vers les opportunités et les futurs défis sur la scène mondiale. Je tiens également à remercier notre précédente présidente, Marie Inkster, pour ses excellents conseils et son soutien au cours de l'année écoulée ».

À propos de Hindustan Zinc Ltd.

Hindustan Zinc, une société du groupe Vedanta, est l'un des plus grands producteurs intégrés de zinc et plomb et d'argent au monde, et l'unique producteur en Inde. Le siège social de la société est situé à Udaipur, dans l'État du Rajasthan, où se trouvent ses mines de zinc et plomb et ses complexes de fusion. Hindustan Zinc est autosuffisante en énergie grâce à ses centrales thermiques captives et s'est également lancée dans l'énergie verte en créant des centrales éoliennes. La société a obtenu la plus haute performance en Asie-Pacifique et s'est classée cinquième au niveau mondial dans l'indice de durabilité Dow Jones en 2021 parmi les sociétés minières et métallurgiques. Hindustan Zinc est certifiée « Water Positive Company », est membre de l'indice FTSE4Good et a obtenu la note A du CDP sur le critère changement climatique.

À propos de l'IZA

L'IZA est une organisation à but non lucratif représentant le secteur mondial du zinc. Sa mission est de soutenir et de faire progresser les produits et les marchés du zinc grâce à la recherche, au développement, au transfert de technologie et à la communication des caractéristiques spécifiques qui font du zinc un élément durable et essentiel à la vie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.zinc.org.

