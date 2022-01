Des accords magiques : LANDR FX simplifie le mixage grâce à cinq plug-ins multi-effets essentiels





MONTRÉAL, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ -- LANDR (landr.com) lance une nouvelle suite d'outils nommée LANDR FX, conçue pour que chacun puisse atteindre la même finesse de mixage que celles des professionnels de studio. LANDR FX offre des options de processus de travail professionnels plus efficaces, ainsi que de nouveaux niveaux de finition aux créateurs sérieux qui travaillent sur des configurations à domicile. LANDR FX s'adapte bien à un large éventail de genres et utilise une interface intuitive qui permet aux musiciens de tous niveaux d'expérience d'obtenir rapidement un mix sonore d'excellente qualité.

La suite LANDR FX comprend cinq plug-ins, chacun doté d'une plage autonome. Cela réduit la gestion de plusieurs éléments essentiels à la création d'un mix à une simple prise de décision. Chaque plug-in, optimisé par Audified, comporte jusqu'à 50 préréglages, qui ont été développés méticuleusement par les ingénieurs chevronnés et primés de LANDR.

« Les outils LANDR FX font partie des plug-ins multi-effets les plus simples et les plus performants jamais créés. Il suffit de choisir le plug-in le mieux adapté à l'instrument que vous traitez, de sélectionner un préréglage et de tourner le gros bouton », explique Daniel Rowland, chef de production chez LANDR et aussi producteur/ingénieur de projets primés aux Oscars et nommés aux GRAMMY. « Des ingénieurs du son et des producteurs de renom ont ajouté leurs touches personnelles respectives à ces préréglages, avec des dizaines de réglages d'effets en arrière-plan. Ainsi, l'utilisateur obtient un son professionnel fiable en seulement quelques secondes. »

Les utilisateurs de LANDR peuvent acheter les plug-ins FX à l'unité ou en lot, et peuvent aussi profiter de ces plug-ins dans le cadre d'un abonnement All Access Pass, qui donne accès à l'ensemble de la plateforme LANDR. Les plug-ins LANDR FX couvrent tout ce dont la plupart des producteurs, artistes et autres créatifs ont besoin pour mettre en valeur un mix ou pour obtenir un son exceptionnel à la volée. Les plug-ins comprennent des arrangements de type:

Acoustique : Faites ressortir les tonalités vibrantes et la richesse de vos pistes et échantillons d'instruments acoustiques et d'orchestre.

Électrique : Ajoutez de la richesse, de la brillance et des effets classiques à vos pistes de guitare électrique et de synthétiseur dans de nombreux styles et genres.

Basse : Faites vibrer vos fenêtres, augmentez vos basses ou améliorez le groove avec des effets de basse iconiques et emblématiques.

Beats : Donnez du relief à votre musique grâce à des préréglages épiques qui ajoutent du punch et de la puissance aux batteries, qu'il s'agisse de kicks et de snares individuelles ou de bus complets.

Voix : Perfectionnez et polissez vos pistes vocales à l'aide d'égaliseurs, de reverb, de saturation, de retards et bien plus d'éléments mis au point par des professionnels.

La suite LANDR FX est incluse dans le plan All Access Pass de LANDR. Un abonnement mensuel simple et de grande valeur qui offre aux créateurs un large éventail d'outils d'inspiration, de distribution et de mastering, pour seulement 9,99 $/mois, facturés annuellement. Tous les détails sont disponibles ici.

À propos de LANDR

Fondée en 2014, LANDR est une plateforme où les créateurs de musique peuvent créer, contrôler et distribuer leur musique. Propulsé par une équipe passionnée d'ingénieurs, de producteurs et de musiciens, LANDR poursuit son travail révolutionnaire à l'intersection de la musique et de la technologie, en combinant le plus large ensemble d'outils et de services du secteur sous une seule plateforme pour soutenir les nouveaux créateurs et les professionnels.

