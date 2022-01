ulab SystemsMC fait partie de la liste Digital Health 150 de CB Insights de 2021, répertoriant les 150 entreprises en démarrage les plus novatrices





MEMPHIS, Tennessee, 25 janvier 2022 /CNW/ -- CB Insights a nommé uLab Systems, créateur du système d'alignement transparent uSmileMC et du logiciel de planification de traitement uDesign®, sur la troisième liste annuelle Digital Health 150 des entreprises de santé numérique privées les plus prometteuses au monde. La liste Digital Health 150 de cette année a été dévoilée lors de l'événement annuel Future of Health de CB Insights, qui a eu lieu en décembre 2021.

uLab est nommé dans la catégorie Workflow Digitization & Automation (numérisation et automatisation du flux de travail) pour son logiciel uDesign® basé sur l'intelligence artificielle. Celui-ci aide les orthodontistes à planifier un traitement de redressement des dents au moyen d'un aligneur transparent. Le logiciel unique basé sur l'IA permet de planifier le traitement en une seule séance, en aussi peu que 10 minutes. De plus, il permet aux orthodontistes d'exercer un plein contrôle sur les traitements, qu'ils soient hybrides ou combinés, en leur offrant des options quant à la stadification, la rapidité du traitement, les attaches et les lignes de réglage. Il permet aussi d'ajouter des aligneurs aux boîtiers orthodontiques. Les orthodontistes ont la possibilité de commander des aligneurs à l'établissement américain d'uLab ou de les créer dans leurs laboratoires personnels.

« Nous sommes fiers de l'accent que nous mettons sur le travail de l'orthodontiste et sur l'amélioration du contrôle et de la souplesse dont il dispose lorsqu'il planifie des traitements d'alignement transparent. Notre approche a joué un rôle déterminant dans le choix d'uLab par CB Insights comme l'une des plus grandes entreprises de santé numérique au monde utilisant la technologie de l'IA », a déclaré Charlie Wen, cofondateur, président et dirigeant principal de la technologie d'uLab. « Le logiciel uDesign est plus qu'un logiciel de planification de traitement. C'est une plateforme qui contribue à transformer le flux de travail actuel d'un cabinet d'orthodontie. C'est par la numérisation du processus maximisant l'efficacité et l'amélioration des soins offerts aux patients qu'elle façonne le bureau orthodontique de demain. »

La cohorte de la liste Digital Health 150 de 2021 a recueilli environ 14,9 milliards de dollars en financement global dans le cadre de 522 ententes depuis 2016. Elle comprend des entreprises en démarrage à diverses étapes d'investissement de développement, du stade précoce aux « licornes » bien financées. Cette année, la liste regroupe des entreprises en démarrage qui oeuvrent dans les secteurs de l'intégration et de l'analyse des données, des soins hybrides virtuels et en personne, des thérapies numériques, de l'intelligence clinique et plus encore.

« La liste Digital Health 150 de cette année est l'une de nos plus vastes à ce jour, soulignant le travail d'entreprises dans 16 catégories, notamment les soins virtuels, la technologie des essais cliniques et l'automatisation du flux de travail. De nouvelles catégories ont également été ajoutées comme les technologies de la santé à domicile et l'imagerie assistée par ordinateur », a déclaré Brian Lee, premier vice-président de l'unité du renseignement de CB Insights. « Parmi les membres de la cohorte de l'an dernier, plus de 20 entreprises ont franchi le stade de démarrage. On a amassé 18,6 milliards de dollars de plus et annoncé plus de 250 partenariats. Nous avons hâte de voir le succès que remporteront les gagnants de cette année. »

L'équipe de CB Insights a utilisé une approche fondée sur des données probantes pour sélectionner les entreprises figurant sur la liste Digital Health 150 à partir d'un bassin de 11 000 sociétés qui ont été mises en nomination ou qui ont posé leur candidature. Les entreprises nommées ont été choisies en fonction des données soumises, des modèles d'affaires, de la dynamique du marché et des notes Mosaic , l'algorithme exclusif de CB Insights qui mesure la santé globale et le potentiel de croissance des entreprises privées.

À propos de CB Insights

CB Insights développe des logiciels qui permettent aux meilleures entreprises du monde de découvrir, de comprendre et de prendre des décisions technologiques en toute confiance. En combinant les données, les avis d'experts et les outils de gestion du travail, les clients gèrent leur processus décisionnel de bout en bout en matière de technologie dans la plateforme de CB Insights. Pour en savoir plus, visitez le site www.cbinsights.com .

Personne-ressource pour les médias de CB Insights : press@cbinsights.com

À propos d'uLab Systems

uLab Systems est dirigé par une équipe expérimentée d'innovateurs en soins de santé qui contribuent à transformer les options de pratiques orthodontiques afin d'offrir les meilleurs résultats à leurs patients. La mission de l'uLab est de faire progresser l'industrie de l'orthodontie au moyen d'un logiciel de planification de traitement numérique et de produits d'alignement qui permettent aux orthodontistes de reprendre le contrôle de leurs plans de traitement. uLab possède des installations à San Mateo (Californie) et à Memphis (Tennessee). Pour en savoir plus, visitez le site www.ulabsystems.com.

Personne-ressource : David Thrower, directeur commercial, pr@ulabsystems.com

2022 uLab Systems, Inc. Tous droits réservés. uLab, uLab Systems et uSmile sont des marques commerciales et uDesign est une marque déposée d'uLab Systems, Inc. MAR-0000713 Rév. 1

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1732585/uDesign.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1732584/ulab_logo_Logo.jpg

SOURCE uLab Systems, Inc.

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 18:02 et diffusé par :