Vodafone Portugal lance le Nevo® Butler mains libres de Universal Electronics, un hub de divertissement et de maison intelligente à commande vocale





Vodafone Portugal lance Nevo® Butler, le hub de divertissement et de maison intelligente de Universal Electronics Inc. (UEI) (NASDAQ : UEIC) pour ses clients résidentiels recevant la TV et le haut débit.

UEI est le chef de file mondial en matière de solutions de commande universelle sans fil pour les appareils de divertissement à domicile et de maison intelligente. Nevo Butler est le hub en marque blanche hautement sécurisé et à commande vocale d'UEI qui associe des expériences de commande du divertissement et de la maison intelligente pour diverses applications. Avec un contrôle vocal en champ lointain et une interopérabilité avec une variété d'écosystèmes, Nevo Butler permet aux utilisateurs de découvrir et de contrôler, au moyen de dispositifs mains libres à reconnaissance vocale, pratiquement tous les appareils connectés de la maison, y compris les décodeurs et les téléviseurs, les accessoires audio, les systèmes de sécurité, les systèmes d'éclairage, les thermostats et plus encore.

Nevo Butler étend l'assistant vocal existant de Vodafone pour permettre des interactions intuitives, mains libres et en champ lointain avec le service de divertissement de Vodafone Portugal. Nevo Butler est pleinement intégré à l'infrastructure de Vodafone Portugal pour offrir une expérience utilisateur homogène. Nevo Butler permet une découverte transparente des appareils de divertissement connectés dans le domicile du client, est compatible avec le plus grand ensemble de systèmes de divertissement existants dans le monde, et permet d'effectuer en mains libres la recherche vocale des bibliothèques de Vodafone et la lecture vidéo, ainsi que de contrôler l'alimentation et le son des téléviseurs.

« Vodafone Portugal et UEI travaillent en collaboration depuis plusieurs années et nous partageons un engagement fort envers l'innovation et l'amélioration continue de l'expérience utilisateur », a déclaré Luis Cardoso, responsable du contenu et des services chez Vodafone Portugal. « Nous sommes ravis de proposer cette technologie de pointe à nos clients, leur permettant de configurer et de contrôler facilement notre service de divertissement avec leur voix à l'aide de notre mot d'activation personnalisé. Les clients peuvent se détendre sur le canapé et dire ?bonjour, TOBi, mets le match de football' et le téléviseur s'allumera et les amènera directement au contenu qu'ils veulent regarder. »

« UEI est ravie que Vodafone soit la première entreprise à proposer Nevo Butler à ses clients », a confié pour sa part Paul Arling, président-directeur général d'UEI. « Nevo Butler, qui est l'un de nos produits phares, englobe bon nombre des principales fonctionnalités de découverte et de contrôle de notre plateforme QuickSet® et représente un nouvel exemple de notre investissement continu dans la technologie pour l'avenir. »

UEI est à l'avant-garde du développement des technologies de divertissement et de contrôle, pour la maison intelligente, depuis plus de trois décennies. UEI a été la première à introduire la recherche et le contrôle vocaux dans les plateformes de divertissement et des fonctionnalités avancées telles que la configuration automatisée et le contrôle universel des appareils connectés via son portefeuille de solutions compatibles QuickSet.

À propos d'Universal Electronics Inc.

Fondée en 1986, la société Universal Electronics Inc. (NASDAQ : UEIC) est le chef de file mondial en matière de solutions de commande universelle sans fil pour les appareils de divertissement à domicile et de maison intelligente. Nous concevons, développons, fabriquons, expédions et soutenons des solutions technologiques de commande et de capteurs, ainsi qu'une large gamme de systèmes de commande universelle, des accessoires audio et vidéo, et des produits sans fil de sécurité intelligente et de maison connectée. Nos produits et nos solutions sont utilisés par les plus grandes marques du monde sur les marchés des services vidéo, de l'électronique grand public, de la sécurité, de la domotique, de la climatisation et de l'électroménager. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.uei.com.

