Plus de 50 nouveaux projets menés par des élèves et des étudiant.e.s pour restaurer et protéger des habitats

TORONTO, 25 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds mondial pour la nature Canada (WWF-Canada) a le plaisir de remettre 56 subventions Libérez votre nature à des projets venant d'établissements d'enseignement primaires, secondaires, collégiaux et universitaires à travers le pays. Ces subventions allant de 500 $ à 2500 $ soutiendront des activités scolaires qui protègent ou restaurent la nature dans les cours d'école, les campus et les collectivités. Le programme Libérez votre nature fait partie du plan sur 10 ans du WWF-Canada pour Régénérer le Canada, qui inclut l'objectif de restaurer un million d'hectares pour la biodiversité et le climat d'ici 2030.



Depuis 2015, le WWF-Canada a financé 425 projets Libérez votre nature à l'école et au campus, pour un total de 249 500 $. Qu'il s'agisse de la culture de jardins de plantes indigènes, de la construction de nichoirs à chauves-souris, du suivi des espèces locales, de la restauration de ruisseaux ou de la sensibilisation aux enjeux de conservation, chaque projet Libérez votre nature a le même but : faire une différence concrète pour la nature et les espèces locales. Les candidatures sont acceptées chaque automne et les projets sont réalisés au printemps et à l'été suivants.



Elizabeth Hendriks, vice-présidente, Restauration et régénération au WWF-Canada, déclare :

« En protégeant et en restaurant les habitats et les écosystèmes locaux, les élèves, les étudiant.e.s et le corps enseignant aident la nature et le climat. Ces jardins à papillons et ces rivages restaurés ne fournissent pas seulement de la nourriture et un abri pour les espèces locales, mais ils jouent aussi un rôle important pour absorber le carbone de l'atmosphère. Nous sommes très enthousiastes de soutenir l'important travail de conservation réalisé sur le terrain des écoles et des campus à travers le pays. »



Voici quelques-uns des projets Libérez votre nature à l'école de cette année :

Vanscoy, Sask. : Les élèves de l'école Vanscoy restaureront un habitat dans leur cour d'école en utilisant des espèces de plantes et d'arbustes indigènes. Ces espaces seront utilisés pour éduquer les autres élèves et les membres de la communauté sur la façon de restaurer des habitats à la maison.

Le programme Libérez votre nature à l'école fait partie des programmes Planète vivante @ l'école et @ campus du WWF-Canada, lesquels sont généreusement soutenus par Walmart Canada et la Fondation Nissan Canada. Pour une liste complète des projets subventionnés par Libérez votre nature à l'école, visitez wwf.ca/subventionsscolaires

À propos du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr

Pour plus d'information, contactez :

Laurence Cayer-Desrosiers, spécialiste des communications, WWF-Canada

lcdesrosiers@wwfcanada.org

