Le CN conclut une convention de règlement avec TCI

MONTRÉAL, 25 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR, NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une convention de règlement avec CIFF Capital et TCI (collectivement, « TCI »).



Plus tôt aujourd'hui, le CN a annoncé plusieurs changements à son conseil, notamment son engagement à nommer deux nouveaux administrateurs indépendants au conseil au plus tard à l'assemblée générale annuelle de 2022 du CN.

La nomination des deux futurs administrateurs indépendants au conseil a fait l'objet d'un accord mutuel entre le CN et TCI aux termes de la convention de règlement. Aux termes de la convention de règlement, TCI a accepté de retirer sa demande de convocation d'une assemblée extraordinaire des actionnaires, qui devait se tenir le 22 mars 2022, et d'appuyer l'élection de tous les candidats aux postes d'administrateurs du CN aux assemblées générales annuelles de 2022 et de 2023. Si l'un ou l'autre des deux nouveaux administrateurs indépendants ne peut siéger au conseil, le CN et TCI ont convenu, d'un commun accord, de trouver au plus deux autres administrateurs indépendants ayant de l'expérience dans les chemins de fer nord-américains avant l'assemblée générale annuelle de 2022.

« Nous sommes heureux d'avoir nommé une présidente-directrice générale de calibre mondial pour diriger le CN au cours de la prochaine étape de sa croissance, et nous avons annoncé que nous continuons d'ajouter des administrateurs indépendants hautement qualifiés à notre conseil. Nous avons apprécié les commentaires que nous avons reçus de nos actionnaires tout au long de ce processus et sommes très enthousiasmés par tout ce que le CN peut accomplir en construisant le chemin de fer de l'avenir. »

? Robert Pace, président du conseil d'administration du CN

« Nous sommes heureux de conclure une entente qui renforcera le conseil du CN en y ajoutant deux nouveaux administrateurs hautement qualifiés. TCI se réjouit de l'interaction constructive qu'elle aura avec le CN à l'avenir. »

? Chris Hohn, fondateur et gestionnaire de portefeuille de TCI

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de l'expression forward-looking statements de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et aux termes de lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie met le lecteur en garde contre le fait que ses hypothèses pourraient ne pas s'avérer et qu'en raison de la conjoncture économique, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d'incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l'emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s'attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d'autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de rendements futurs et comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou le rendement réels de la Compagnie soient sensiblement différents des perspectives ou encore des résultats ou du rendement futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Pour une description des principaux facteurs de risque, on peut consulter le Rapport de gestion dans le Rapport annuel et les rapports intermédiaires, la Notice annuelle et le formulaire 40-F du CN, déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et accessibles sur le site Web du CN.

