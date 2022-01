La Chambre salue l'amorce du déconfinement et la réouverture partielle des restaurants





MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille très favorablement le dévoilement d'un plan de réouverture par le premier ministre, François Legault, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

« L'amorce du plan de réouverture annoncée par le gouvernement est une excellente nouvelle. Avec la baisse des cas observée ici et ailleurs, nous pouvons anticiper une accélération du déconfinement en combinant le passeport vaccinal et les tests rapides. C'est très encourageant », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous comprenons que le gouvernement soit réticent, à cette étape-ci, à évoquer la fin éventuelle de la recommandation du télétravail obligatoire. Cependant, à la lecture de ce qu'on observe dans d'autres juridictions qui ont été frappées par la vague Omicron avant le Québec, on peut également s'attendre à ce que le gouvernement permette le retour des travailleurs dans les centres-villes d'ici quelques semaines », a poursuivi Michel Leblanc

« Enfin, la Chambre réitère sa demande au gouvernement de clarifier, à l'aide d'un décret, la situation des employeurs qui souhaitent pouvoir exiger le passeport vaccinal de leurs employés. Il est important de protéger ces employeurs d'éventuels recours en justice en mettant fin au flou juridique qui entoure actuellement cette question », a conclu Michel Leblanc.

