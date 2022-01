Plus de logements destinés aux autochtones à Calgary





CALGARY, AB, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. La collaboration intersectorielle et l'expertise locale aident à répondre au besoin d'un plus grand nombre de logements abordables pour les aînés autochtones.

C'est pourquoi la nouvelle résidence pour aînés autochtones de 5,7 millions de dollars qui sera construite dans la collectivité de Highland Park à Calgary - le premier établissement résidentiel urbain pour personnes âgées autochtones à Calgary - offrira 12 logements abordables à des personnes âgées. La résidence comportera des espaces culturels où les résidents pourront pratiquer les enseignements inspirés de la terre, organiser des cérémonies et favoriser la guérison. Cet ensemble crée environ 34 emplois et devrait accueillir des résidents en février 2023.

Député de Calgary Skyview, George Chahal, au nom du ministre fédéral du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Ahmed Hussen, et la ministre albertaine des Aînés et du Logement, Josephine Pon, s'est joint au Centre d'amitié autochtone de Calgary pour célébrer l'inauguration des travaux.

Citations :

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi nous soutenons la création de nouveaux logements pour le tout premier centre autochtone urbain pour aînés à Calgary. Disposer d'un logement qui soutient les enseignements de la terre et favorise la guérison est un élément important de notre parcours de réconciliation. Notre Stratégie nationale sur le logement permet de s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable, ici, à Calgary, et dans tout le Canada, pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie de ceux qui en ont le plus besoin. Les aînés ont tant contribué à notre société que s'assurer qu'ils disposent d'un logement sûr et abordable avec des services de soutien adaptés à leur culture est une façon de leur rendre la pareille. Grâce aux efforts de construction communautaire inlassables du Aboriginal Friendship Centre of Calgary, ces aînés pourront bientôt demeurer près de leur famille et de leurs amis, partager des connaissances culturelles importantes entre les générations et vivre dans la dignité. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

« Soutenir les ensembles de logements dirigés par des Autochtones est l'une des mesures clés de la stratégie sur le logement abordable Stronger Foundations de l'Alberta. La résidence pour aînés autochtones est un excellent exemple de la façon dont la collaboration et l'expertise locale peuvent nous aider à répondre aux divers besoins de la population albertaine en matière de logement, en particulier ceux des personnes âgées autochtones. » - Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« Cette cérémonie d'inauguration des travaux représente l'engagement collectif des gouvernements et d'un organisme communautaire à améliorer la vie des personnes âgées autochtones. Cette résidence sera un modèle pour le logement abordable adapté à la culture et sur la manière de nouer des liens pour parvenir à la réconciliation. » - Rick Wilson, ministre de l'Alberta responsable des relations avec les Autochtones

« Ensemble, nous avons créé un projet de legs qui pourrait servir de plan directeur à d'autres administrations déterminées à honorer les aînés et à en prendre soin à mesure qu'ils vieillissent. Pour notre communauté, la résidence des aînés est un lieu sacré et sûr qui favorise les liens et la guérison. » - Shane Gauthier, chef de la direction, Aboriginal Friendship Centre of Calgary

« Les aînés ont des pratiques spirituelles et des pratiques de guérison quotidiennes que la plupart des centres pour personnes âgées n'acceptent pas. Dans cette résidence, ils disposeront d'un espace pour pratiquer ces rituels et ces enseignements, comme procéder à une cérémonie de purification. » - Reg Crowshoe, Ph. D., aîné

« En examinant l'aménagement de la résidence, j'ai été ravie de constater que des aires ouvertes avaient été prévues pour la pratique des enseignements inspirés de la terre, de même qu'un espace pour les cérémonies et les activités culturelles comme le perlage. Ce type de partage des connaissances permettra à nos jeunes d'apprendre nos traditions et de les perpétuer. » - Rose Crowshoe, aînée

Faits en bref :

La résidence pour aînés autochtones appartient à l'Aboriginal Friendship Centre of Calgary , qui en assure l'exploitation.

, qui en assure l'exploitation. Le budget total de l'ensemble est estimé à 5,7 millions de dollars, et les gouvernements de l' Alberta et du Canada ont fourni conjointement une subvention d'immobilisations de 2,3 millions de dollars.

et du ont fourni conjointement une subvention d'immobilisations de 2,3 millions de dollars. En Alberta , le financement est fourni dans le cadre du Indigenous Housing Capital Program (IHCP), qui soutient les gouvernements et les communautés autochtones dans la construction de logements abordables hors des réserves et des communautés autochtones, ou à l'intérieur de celles-ci. Le programme assure une approche flexible et autonome et encourage les promoteurs publics et privés à s'associer à des gouvernements et organisations autochtones. Les demandes soumises à l'IHCP sont acceptées de façon continue et on peut maintenant trouver le formulaire de demande à l'adresse alberta.ca/ihcp. La prochaine date limite trimestrielle est le 31 mars 2022.

, le financement est fourni dans le cadre du Indigenous Housing Capital Program (IHCP), qui soutient les gouvernements et les communautés autochtones dans la construction de logements abordables hors des réserves et des communautés autochtones, ou à l'intérieur de celles-ci. Le programme assure une approche flexible et autonome et encourage les promoteurs publics et privés à s'associer à des gouvernements et organisations autochtones. Les demandes soumises à l'IHCP sont acceptées de façon continue et on peut maintenant trouver le formulaire de demande à l'adresse alberta.ca/ihcp. La prochaine date limite trimestrielle est le 31 mars 2022. Le soutien de projets communautaires, comme la construction de la résidence pour aînés autochtones, est l'une des mesures clés de la stratégie sur le logement abordable Stronger Foundations de l' Alberta et répond aux recommandations de la commission d'examen du logement abordable de 2020.

de l' et répond aux recommandations de la commission d'examen du logement abordable de 2020. Le financement fédéral versé pour l'IHCP est fourni dans le cadre de l'entente bilatérale de 10 ans sur le logement conclue entre le gouvernement du Canada et celui de l' Alberta , annoncée au printemps 2019.

et celui de l' , annoncée au printemps 2019. Le plan d'immobilisations de 2021 de l' Alberta prévoit un investissement de 30 millions de dollars dans l'IHCP sur trois ans. Depuis 2019, le gouvernement de l' Alberta s'est engagé à investir environ 26,6 millions de dollars dans sept ensembles :

prévoit un investissement de 30 millions de dollars dans l'IHCP sur trois ans. Depuis 2019, le gouvernement de l' s'est engagé à investir environ 26,6 millions de dollars dans sept ensembles : Lethbridge - Blackfoot Family Lodge Society (3,4 millions $, 14 logements)

- Blackfoot Family Lodge Society (3,4 millions $, 14 logements)

Edmonton - Tribal Chiefs Ventures Inc. (6 millions $, 32 logements)

- Tribal Chiefs Ventures Inc. (6 millions $, 32 logements)

Calgary - Aboriginal Friendship Centre of Calgary (2,3 millions $, 12 logements)

- Aboriginal Friendship Centre of (2,3 millions $, 12 logements)

Lac Sainte- Anne - Association communautaire Lac Ste. Anne Métis et groupe Communitas (2,6 millions $, 12 logements)

- Association communautaire Lac Ste. Anne Métis et groupe Communitas (2,6 millions $, 12 logements)

Victor Lake - Victor Lake Cooperative et The Evergreens Foundation (2,3 millions $, 12 logements)

- Victor Lake Cooperative et The Evergreens Foundation (2,3 millions $, 12 logements)

Métis Capital Housing Corporation (7 millions $, 23 logements)



Elizabeth Metis Settlement, près de Cold Lake (3 millions $, 10 maisons de quatre chambres)

(3 millions $, 10 maisons de quatre chambres) Le plan d'immobilisations de 2021 du ministère des Aînés et du Logement de l' Alberta prévoit 238 millions de dollars sur trois ans pour fournir 1 800 logements abordables neufs et renouvelés, créer plus de 1 700 emplois et entretenir le portefeuille de 26 700 logements appartenant à la province. Plus de 1 800 logements ont été achevés depuis 2019, dont environ la moitié étaient destinés aux personnes âgées.

prévoit 238 millions de dollars sur trois ans pour fournir 1 800 logements abordables neufs et renouvelés, créer plus de 1 700 emplois et entretenir le portefeuille de 26 700 logements appartenant à la province. Plus de 1 800 logements ont été achevés depuis 2019, dont environ la moitié étaient destinés aux personnes âgées. Annoncée en 2019, l'entente bilatérale de 10 ans conclue entre les gouvernements du Canada et de l' Alberta dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) prévoit un investissement de 678 millions de dollars pour protéger et renouveler les logements sociaux et communautaires, pour en accroître le nombre et pour soutenir les priorités de l' Alberta en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements.

et de l' dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) prévoit un investissement de 678 millions de dollars pour protéger et renouveler les logements sociaux et communautaires, pour en accroître le nombre et pour soutenir les priorités de l' en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements. La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres intervenants, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, et les secteurs du logement social et privé. Ce partenariat comprend des consultations auprès des personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes eu de la difficulté à se loger.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Le ministère des Aînés et du Logement de l'Alberta favorise la production de logements abordables et appuie l'accès à diverses options de logement pour la population albertaine qui en a le plus besoin. Le ministère collabore avec les personnes âgées, leurs familles, les aidants naturels, la population albertaine ayant besoin d'aide au logement, les collectivités de la province et d'autres partenaires gouvernementaux. Pour une description détaillée du ministère, de ses programmes et de ses initiatives, visitez le site alberta.ca/ministry-seniors-housing.aspx.

Apprenez-en plus sur les programmes de logement abordable de l'Alberta.

En tant qu'organisme qui relie, soutient et défend la population autochtone urbaine de Calgary, l'Aboriginal Friendship Centre est à l'écoute des défis sociaux et économiques auxquels font face les aînés. Le centre soutient la communauté au moyen de programmes de sensibilisation et de programmes culturels qui favorisent l'habilitation, le partage des connaissances, la guérison et la réconciliation.

Apprenez-en plus sur l'Aboriginal Friendship Centre à l'adresse afccalgary.org/.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 15:45 et diffusé par :