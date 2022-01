Cogeco annonce la nomination de Linda Gillespie à titre de première vice-présidente et chef des ressources humaines





MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) (« Cogeco ») sont heureuses d'annoncer la nomination de Linda Gillespie au poste de première vice-présidente et chef des ressources humaines, une nomination qui entrera en vigueur le 4 avril 2022. Elle sera basée au siège social de l'entreprise à Montréal.

Mme Gillespie est une professionnelle des ressources humaines chevronnée qui possède plus de deux décennies d'expérience dans divers secteurs, dont les télécommunications. Elle occupait depuis sept ans le poste de vice-présidente principale, ressources humaines et communications, chez Weston Foods où elle était membre de la haute direction et agissait à titre de dirigeante responsable du programme de transformation opérationnelle. Auparavant, elle avait assumé le rôle de responsable des ressources humaines chez Dupont ainsi que diverses fonctions d'entreprise et de marketing chez Nortel.

Dans son rôle chez Cogeco, Mme Gillespie dirigera l'équipe des ressources humaines avec pour objectif de fournir à l'ensemble des collègues de l'organisation les outils dont ils et elles ont besoin pour réussir et de favoriser un environnement de travail hautement collaboratif, stimulant et inclusif.

« L'expérience qu'a acquise Linda dans la direction d'équipes de ressources humaines ainsi que ses compétences en leadership avérées pour renforcer la culture de collaboration et centrée sur le client font d'elle la candidate idéale pour appuyer les objectifs stratégiques et de gestion des talents de Cogeco », a dit Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. « C'est avec grand plaisir que j'accueillerai Linda au sein de notre équipe de direction. J'envisage avec enthousiasme sa contribution à la mise en oeuvre d'un programme stratégique complet de gestion des talents qui soutiendra notre stratégie et notre vision de croissance ambitieuse. »

Mme Gillespie détient un baccalauréat en commerce de l'Université Queen's à Kingston, en Ontario.

À PROPOS DE COGECO INC.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un héritage de plus de 60 ans, Cogeco inc. (TSX : CGO) est une force concurrentielle en pleine croissance dans les secteurs des télécommunications et des médias en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline (anciennement Atlantic Broadband), Cogeco fournit des services à large bande (Internet, télévision et téléphone) à 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires au Québec et en Ontario au Canada ainsi que dans douze États des États-Unis. Par l'entremise de Cogeco Media, elle possède et exploite, au Québec, 23 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Pour en savoir plus sur la stratégie de croissance de Cogeco et sur son engagement à soutenir ses communautés, à promouvoir une croissance inclusive et à lutter contre les changements climatiques, veuillez nous visiter en ligne à corpo.cogeco.com.

