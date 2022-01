Le gouvernement du Canada annonce de nouveaux fonds pour appuyer l'aéroport international de Kelowna





OTTAWA, ON, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Le ministre des Transports du Canada, l'honorable Omar Alghabra, le ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Harjit Sajjan, et le maire de Kelowna, son honneur Colin Basran participeront à une conférence de presse virtuelle pour annoncer le versement de nouveaux fonds afin d'appuyer l'aéroport international de Kelowna.

Les ministres Alghabra et Sajjan ainsi que le maire M. Basran seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Participation des médias en ligne :

Les représentants des médias sont invités à envoyer un courriel aux Relations avec les médias de Transports Canada à l'adresse media@tc.gc.ca au plus tard à 10 h (HNP) le mercredi 26 janvier 2022 pour recevoir des renseignements au sujet du webinaire Digicast.

Date : Le mercredi 26 janvier 2022 Heure : 11 h (HNP) Endroit : Le lien de connexion sera fourni après inscription



Diffusion en direct : Diffusion sur le compte Twitter de Transports Canada

