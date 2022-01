Optimisation des centres de tri du territoire montréalais - Ricova fait le point sur les améliorations apportées aux opérations et aux processus





BROSSARD, QC, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec une vision d'optimisation jusqu'au zéro déchet que Ricova opère les centres de tri des arrondissements de Lachine et de St-Michel, à Montréal.

« Notre modèle d'affaires intégré de collecte, de tri et de revente de matières recyclables prouve à lui seul notre volonté d'améliorer considérablement la qualité des matières triées et valorisées », explique le président-directeur général de Ricova, Dominic Colubriale. Ricova a ainsi investi plusieurs millions de dollars afin de mettre les centres de tri à niveau, après des années sans investissements par les opérateurs précédents, réduisant significativement le taux de contaminants dans le papier mixte. « Nous sommes très fiers de ces accomplissements. »

Comme l'ont souligné plusieurs experts qui se sont exprimés au cours des derniers jours, les services de tri des matières recyclables s'inscrivent dans une longue chaîne de collaboration. La façon dont les citoyens disposent des matières, en suivant ou non les recommandations, le mode de collecte dicté par les contrats municipaux font autant une différence dans le processus de tri que l'équipement installé par Ricova. « À titre d'exemple, Ricova a fait des efforts considérables pour sensibiliser les citoyens à ne pas mettre les piles au lithium dans le bac de recyclage, car celles-ci ne sont pas détectées à la collecte, sont difficilement identifiables sur les convoyeurs et provoquent d'importants incendies qui mettent à risque la santé et la sécurité des employés », rappelle Dominic Colubriale.

Depuis sa reprise des opérations des centres de tri de Montréal, suivant la faillite du précédent opérateur, Ricova a mis en place de nombreuses améliorations, ajoutant par exemple cinq trieurs optiques à St-Michel. Ces équipements complémentent le travail des employés pour retirer le plastique et le métal et augmenter la qualité du papier mixte trié. Plusieurs études de caractérisation sont de plus effectuées, entre autres pour améliorer le tri des contenants multicouches. Enfin, Ricova travaille actuellement sur un important projet visant à valoriser encore plus efficacement le verre issu de la collecte et, prochainement, de l'élargissement de la consigne.

« Ricova prend ses responsabilités envers les résultats actuels et futurs des centres de tri qu'elle opère dans la région métropolitaine. Nous poursuivrons nos efforts de sensibilisation citoyenne, d'optimisation de procédés et d'amélioration d'équipements afin d'embrasser pleinement notre rôle dans la chaîne de valorisation des matières recyclables », conclut Dominic Colubriale.

À propos de Services Ricova Inc.

Ricova oeuvre dans le domaine du transport et de la collecte des matières résiduelles et recyclables. Ricova procède à la collecte des matières résiduelles auprès d'entreprises privées ainsi que de plusieurs municipalités au Québec. Les matières recyclables représentent plus de 80 % des matières qu'elle collecte et transporte. L'entreprise assure aussi l'opération et la gestion de plusieurs centres de tri.

SOURCE Services Ricova Inc.

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 14:26 et diffusé par :