L'Association des banquiers canadiens annonce la nomination d'Anthony Ostler au poste de président et chef de la direction





Un vétéran très respecté dans le secteur, doté d'une expérience mondiale, commencera en février.

TORONTO, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Neil McLaughlin, président du Conseil exécutif de l'Association des banquiers canadiens (ABC), annonce la nomination de Anthony G. Ostler (AICB, MBA, CFA, FRM) au poste de président et chef de la direction, qui entrera en fonction le 28 février 2022. M. Ostler possède de solides antécédents dans le secteur des services bancaires et financiers, dernièrement à titre de vice-président principal, responsable de la mobilisation des intervenants en marketing mondial, chez State Street à Boston (Massachusetts).

« Au nom du Conseil exécutif et des membres de l'ABC, je tiens à exprimer notre bonheur d'avoir trouvé quelqu'un ayant le calibre de talents et d'expérience que possède Anthony Ostler pour mener l'Association durant cette phase transformative pour le secteur bancaire, a annoncé M. McLaughlin. Nous savons que les profondes racines canadiennes de M. Ostler, ainsi que l'importante perspective qu'il a acquise au fil de son travail international, en feront un leader efficace pour l'équipe de professionnels dévoués à l'ABC et un solide défenseur de notre secteur. »

« Je suis très heureux de me joindre à l'ABC, une organisation avec un illustre passé, qui joue un rôle essentiel lorsqu'il s'agit de garder les banques canadiennes concurrentielles, bien réglementées et dynamiques aujourd'hui et dans le futur. Je suis impatient de commencer à travailler avec les professionnels chevronnés de l'ABC et avec ses membres qui comprennent les meilleures banques de l'industrie, a affirmé M. Ostler. Les Canadiennes et les Canadiens savent que notre système bancaire compte parmi les plus solides au monde. Parallèlement à l'évolution des attentes chez les consommateurs et aux améliorations des services amenées par la technologie, l'ABC collaborera avec les élus, les agences gouvernementales, les organismes de réglementation, les consommateurs et les entreprises afin de veiller à ce que les banques demeurent une force positive dans une économie solide, inclusive et durable, dont profiteront tous les acteurs. »

M. Ostler entre officiellement en fonction à la fin du mois de février. Il sera à la tête d'une équipe de 55 employés de l'ABC, représentant 69 institutions membres qui, ensemble, emploient plus de 280 000 personnes au Canada et desservent des millions de clients ici et à l'étranger.

