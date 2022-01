Enedym Inc. annonce la formation d'un partenariat stratégique avec JFE Shoji





Enedym Inc. («Enedym»), l'entreprise de technologie qui développe la nouvelle génération de moteurs à réluctance commutée (ou SRM, pour switched reluctance motors), de systèmes à propulsion électrique et de groupes motopropulseurs électriques, a annoncé ce jour avoir formé un partenariat stratégique avec JFE Shoji Power Canada Inc., («JFE Shoji Canada»), l'un des plus grands fournisseurs d'Amérique du Nord en noyaux de transformateurs, matériaux magnétiques pour les applications de génie électrique, ainsi qu'en services de soutien et de conception en génie électrique.

Aux termes du partenariat, JFE Shoji Canada sera un fournisseur clé d'acier magnétique pour les moteurs électriques et les groupes motopropulseurs d'Enedym. JFE Shoji Canada est une filiale de JFE Shoji Corporation («JFE Shoji Corp»), qui fournit l'industrie automobile mondiale et les principaux constructeurs de véhicules électriques comme Rivian Automotive, Inc. en matériaux et produits en acier magnétique via ses activités mondiales de fabrication et de fourniture de carcasses de moteurs basées au Mexique, en Inde, en Chine, au Japon et en Asie, avec le soutien de la holding japonaise JFE Holdings.

M. Ali Emadi, fondateur et PDG d'Enedym a déclaré: «Nous sommes très heureux d'annoncer la formation de ce partenariat avec JFE Shoji Canada. Non seulement JFE Shoji Canada fournira à Enedym de l'acier magnétique, une matière première essentielle, mais en tant que partenaires nous nous concentrerons sur la mise en place stratégique d'une chaîne internationale de production et d'approvisionnement sécurisée pour soutenir le développement de notre technologie de moteur durable de prochaine génération.»

M. Emadi a ajouté: «À l'heure où Enedym se prépare à se lancer dans des applications à volume élevé ? les moyens de transport évoluent vers l'électrification, et la durabilité des applications industrielles exige des moteurs plus efficaces, moins chers et plus fiables assortis de délais de mise sur le marché plus courts ? notre relation avec JFE Shoji Canada sera essentielle s'agissant d'offrir à nos clients la chaîne d'approvisionnement sécurisée et stable dont ils ont besoin pour fournir de bons résultats à leur clientèle et à leurs parties prenantes.»

Ron Harper, PDG de JFE Shoji Canada, a déclaré: «Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat stratégique avec Enedym. Lorsque nous observons le paysage automobile et industriel, nous constatons un besoin de leadership transformationnel visant à favoriser la croissance future et le changement sociétal. Dans un environnement hyperconcurrentiel pour les fournitures et les pièces détachées, ainsi que pour les personnes, il est essentiel que les acteurs du secteur nouent des relations de confiance. Nous sommes impatients de travailler avec Enedym pour renforcer nos capacités et développer un solide socle de fabrication auquel nos ressources humaines pourront s'adapter, de manière à ce que nous puissions les retenir et les satisfaire à l'avenir.»

À propos d'Enedym, Inc.

Enedym, une start-up technologique fondée par l'Université McMaster, est basée au McMaster Innovation Park à Hamilton, en Ontario (Canada). Enedym est titulaire de plus de 50 brevets et demandes de brevet et inventions connexes développées par Ali Emadi, titulaire de la chaire d'excellence en recherche du Canada sur le groupe motopropulseur hybride, et par son groupe de recherche au McMaster Automotive Resource Centre (MARC) de l'Université McMaster. Enedym a pour objectif de réduire significativement le coût des moteurs de propulsion électrique et d'introduire un changement décisif dans le secteur des moteurs électriques grâce à des technologies de propulsion novatrices basées sur le moteur à réluctance commutée (SRM). Parallèlement, Enedym aspire à contribuer au sauvetage de la planète en rendant plus verts, l'un après l'autre, les marchés des moteurs électriques. Pour plus d'informations sur Enedym, visiter le site www.enedym.com et notre chaîne Enedym YouTube.

À propos de JFE Shoji Power Canada, Inc.

JFE Shoji Power Canada Inc. est l'un des plus grands fournisseurs d'Amérique du Nord en noyaux de transformateurs, matériaux magnétiques pour les applications de génie électrique, et en services de soutien et de conception en génie électrique. JFE Shoji Power Canada est une filiale de JFE Shoji Corporation, un fournisseur de matériaux et de produits en acier magnétique via ses activités mondiales de fabrication et de fourniture de carcasses de moteurs basées au Mexique, en Inde, en Chine, au Japon et en Asie, avec le soutien de la holding japonaise JFE Holdings. JFE Shoji collabore également avec la société française R. Bourgeois S.A. pour la fabrication de solutions de noyaux de moteurs magnétiques de haute technologie, ainsi que pour des investissements conjoints au Mexique et en Chine.

