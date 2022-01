LKC Technologies publie un protocole PhNR amélioré pour un test et un suivi objectifs du glaucome





GAITHERSBURG, Maryland, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ -- En l'honneur du mois de la sensibilisation au glaucome, LKC Technologies a le plaisir d'annoncer la publication d'un protocole PhNR amélioré pour son dispositif RET eval®, le seul dispositif de test électrorétinographique (ERG) non mydriatique plein champ véritablement portable et agréé par la FDA.

Le glaucome est l'une des principales causes de cécité dans le monde. La détection précoce et le suivi continu du glaucome par des moyens classiques sont souvent entravés par la subjectivité de la périmétrie et l'indétermination de l'imagerie, notamment en présence de cataractes.

Le test électrorétinographique de la réponse négative photopique (PhNR) est depuis longtemps établi comme un outil objectif pour évaluer la fonction des cellules ganglionnaires de la rétine afin de détecter et de suivre des maladies comme le glaucome.

Cette nouvelle amélioration du protocole pour le dispositif RETeval marque une étape importante dans l'atténuation de la perte de vision due au glaucome. L'algorithme permet d'améliorer de 4 fois la variabilité test/retest et de réduire de 1,7 fois la plage de référence normative. Le résultat est un outil plus sensible qui aide à la détection d'une fonction anormale des cellules ganglionnaires.

Depuis son lancement en 2014, le RETeval a changé la donne en ce qui concerne l'utilisation pratique de l'ERG dans un cadre clinique. Il est facile à utiliser et s'accompagne d'un vaste ensemble de données de référence pour une interprétation aisée. En outre, il ne nécessite aucun contact avec la cornée, aucune dilatation ni aucun anesthésiant pour la plupart des tests, y compris ce nouveau protocole PhNR. Cette amélioration du protocole constitue donc une avancée significative dans la lutte contre le glaucome et les autres affections liées aux ganglions.

En tant que président de LKC Technologies, Jim Datovech a déclaré :

« Ce nouvel algorithme fournit aux cliniciens les résultats nécessaires pour exploiter la puissance du PhNR dans l'évaluation clinique des patients, plus particulièrement pour le glaucome. Nous sommes fiers de nous démarquer en proposant des options de détection pratiques à l'ensemble des professionnels de la médecine oculaire. »

LKC Technologies célèbre ce nouveau protocole avec la sortie d'une courte vidéo explicative sur la technologie, qui peut être visionnée ici.

À PROPOS DE LKC TECHNOLOGIES

Avec 45 ans d'expérience dans le secteur, LKC transforme l'accessibilité des tests d'électrorétinographie dans n'importe quel bureau ou clinique. Du système UTAS complet à son remarquable dispositif portable RETeval®, LKC s'engage à contribuer à la préservation et au traitement de la vue dans le monde entier.

Pour plus d'informations sur le dispositif RETeval® ou les bandes de capteurs, consultez le site www.LKC.com.

