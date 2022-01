Pershimex annonce le dépôt sur SEDAR de l'Estimation de Ressources Minérales (« ERM ») conforme au Règlement 43-101





VAL-D'OR, Québec, 25 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse d'annoncer le dépôt sur SEDAR du rapport technique conforme au Règlement 43-101 intitulé « NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Pershing-Manitou Project, Abitibi, Québec », annoncé par communiqué de presse de la Société en date du 9 novembre 2021.



L'estimation des ressources minérales du pilier de surface de la mine Pershing-Manitou, dont la date d'effet est le 7 septembre 2021, a été préparée par Kenneth Williamson, M. Sc., président et géologue consultant sénior de Solution 3DGéo inc, une « personne qualifiée » au sens attribué à ce terme dans le Règlement 43-101. M. Williamson est un employé de Solution 3DGéo inc. et il est considéré comme « indépendant » de Pershimex aux fins du Règlement 43-101.

Robert Gagnon, Président Jacques Brunelle, VP Dev. Corporatif Tél.: (819) 825-2303 Tél. : (819) 856-1387

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

