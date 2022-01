Installation de bornes de recharge pour VE dans la région du Grand Toronto et de Hamilton





TORONTO, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Pour que le Canada atteigne ses objectifs climatiques, il est essentiel de réduire les émissions du secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter et de conduire des voitures électriques (VE) en Ontario et ailleurs au pays.

La secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrusin, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 2 millions de dollars au fonds atmosphérique (The Atmospheric Fund ou TAF) pour aider à déployer et à installer jusqu'à 294 bornes de recharge pour VE dans la région du Grand Toronto et de Hamilton.

Cet investissement, qui rendra l'achat d'un VE plus envisageable pour les organisations, sera financé par le biais du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) de Ressources naturelles Canada.

Le fonds atmosphérique redistribuera une part de l'enveloppe du PIVEZ à des organismes d'exécution. Les bénéficiaires seront sélectionnés par le biais d'un processus transparent, fondé sur la demande. Les bornes de recharge seront ensuite installées d'ici décembre 2023 dans des rues et autres lieux publics, de même qu'à proximité d'immeubles d'habitation multilogements, de lieux de travail ou de diverses installations pour desservir des parcs de véhicules légers.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et plus accessibles pour ses citoyens. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de recharge rapide et d'installer des bornes de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, en plus d'aider ces derniers à acheter des VE en leur offrant des remises pouvant aller jusqu'à 5?000 $.

Ces investissements aideront aussi le Canada à atteindre sa cible : faire en sorte qu'à partir de 2035, tous les véhicules de promenade vendus soient des véhicules zéro émission. Ils sont également essentiels à l'atteinte des objectifs ambitieux du Canada en matière de changements climatiques et à l'édification d'un avenir plus vert pour tous les Canadiens.

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles pour les Canadiens d'un océan à l'autre. En investissant dans l'installation de bornes de recharge comme celles annoncées aujourd'hui pour l'Ontario, nous permettrons à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et atteindrons plus facilement nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

«?Il est temps de passer de la parole aux actes en réduisant les émissions dans le secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement fédéral contribue à élargir le réseau de stations de recharge pour VE au pays, notamment en facilitant l'installation de ces bornes dans la région du Grand Toronto et de Hamilton, et qu'il soutient les Canadiens désireux de passer à l'électrique. Ensemble, nous pouvons réaliser l'objectif climatique du Canada - atteindre la carboneutralité d'ici 2050.?»

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

«?L'atteinte de nos objectifs climatiques passe nécessairement par l'électrification des transports, ce qui exige des infrastructures de recharge accessibles à grande échelle. Grâce à cette aide financière de Ressources naturelles Canada, TAF pourra s'assurer que les secteurs public et privé ainsi que les organisations sans but lucratif de la région du Grand Toronto et de Hamilton aient accès aux fonds et services dont ils ont besoin pour participer à cette transition.?»

Julia Langer

Directrice générale, The Atmospheric Fund

Les transports sont à l'origine de 25 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans des infrastructures de recharge, plus de 25?200 nouvelles stations de recharge seront accessibles à la population canadienne.

À ce jour, plus de 125?000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un véhicule électrique.

