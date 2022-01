AFS élargit son programme pour catalyser 5 000 jeunes dans le monde





NEW YORK, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ -- AFS est fier d'annoncer sa nouvelle initiative AFS Global STEM Changemakers, financée par bp. Cette nouvelle initiative vise à offrir à 5 000 jeunes du monde entier des expériences d'apprentissage immersives par le biais de programmes d'échanges interculturels axés sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, les compétences globales et le développement durable. L'initiative s'étendra sur les cinq prochaines années (2022-2026) et est gérée par AFS Intercultural Programs, une organisation internationale à but non lucratif spécialisée dans le domaine de l'éducation, avec le financement de bp, une société internationale du secteur de l'énergie intégrée.

Donner aux jeunes les outils nécessaires pour contribuer à la construction d'un avenir plus durable

Grâce à des expériences d'apprentissage immersives, l'initiative AFS Global STEM Changemakers dotera divers jeunes des compétences techniques et scientifiques, technologiques, d'ingénierie et mathématiques essentielles nécessaires (y compris l'exposition à l'ingénierie, au numérique, à la science des données et à une plus grande sensibilisation aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques), associées à la pensée conceptuelle et à la compétence globale, y compris la pensée critique, la sensibilisation interculturelle et le travail d'équipe, pour aider les universitaires à comprendre et à être préparés à aider le monde à faire la transition vers un avenir plus durable.

Le programme est également conçu pour donner aux populations sous-représentées, en particulier aux jeunes femmes, les moyens d'accéder à l'éducation des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, au leadership et à l'impact social.

Au cours des cinq prochaines années, AFS prévoit que les jeunes boursiers sélectionnés pourront participer à l'un des trois programmes distincts suivants :

Les AFS Global STEM Academies , qui combinent l'apprentissage virtuel et en personne et rassemblent des jeunes âgés de 15 à 17 ans et demi du monde entier dans des cohortes mondiales. Les 2022 Académies sont prévues au Brésil, en Chine, en Inde, aux États-Unis et en Belgique/Royaume-Uni, où les étudiants collaboreront à des études de cas réels sur chaque marché.

, qui combinent l'apprentissage virtuel et en personne et rassemblent des jeunes âgés de 15 à 17 ans et demi du monde entier dans des cohortes mondiales. Les 2022 Académies sont prévues au Brésil, en Chine, en Inde, aux États-Unis et en Belgique/Royaume-Uni, où les étudiants collaboreront à des études de cas réels sur chaque marché. Les AFS Global STEM Accelerators , qui sont des ateliers interactifs virtuels pour les filles du monde entier âgées de 15 à 17 ans et demi, avec un accent sur la durabilité et l'impact social positif, permettant aux filles de devenir des acteurs du changement dans leurs communautés.

, qui sont des ateliers interactifs virtuels pour les filles du monde entier âgées de 15 à 17 ans et demi, avec un accent sur la durabilité et l'impact social positif, permettant aux filles de devenir des acteurs du changement dans leurs communautés. Les AFS Global STEM Innovators, pour les jeunes âgés de 14 à 16 ans, qui commencent par un programme virtuel sur les compétences globales et se terminent par un atelier de deux jours en personne, axé sur le développement durable et l'impact local. Les ateliers de 2022 devraient avoir lieu à Perth , en Australie, au Caire, en Égypte, et à Jakarta , en Indonésie.

Une fois le programme terminé, les boursiers seront invités à rejoindre une communauté d'anciens qui offrira diverses possibilités de mentorat, des sessions de développement des compétences, des discussions de groupe et d'autres opportunités de développement. Les boursiers auront également la chance d'être invités à participer à l'Assemblée des jeunes d'AFS, un rassemblement mondial de jeunes s'attaquant activement aux objectifs de développement durable des Nations unies.

Permettre aux jeunes de devenir des acteurs du changement grâce aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques

AFS apporte des décennies d'expertise en matière d'échanges éducatifs axés sur l'impact et la puissance d'un réseau mondial. « Des compétences telles que la communication interculturelle, l'empathie et la résolution des conflits sont essentielles pour notre monde. Il est essentiel d'apprendre à davantage de jeunes à devenir des citoyens du monde si nous voulons créer un avenir plus durable. Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec bp et de faire progresser notre engagement commun en faveur d'une éducation plus équitable », a déclaré Daniel Obst, président et directeur général d'AFS Intercultural Programs.

bp soutient des initiatives telles que celle-ci pour aider à former les talents en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques dont le monde a besoin pour créer des solutions durables et améliorer la diversité des talents dans ces secteurs.

Les candidatures pour les AFS Global STEM Academies seront ouvertes en janvier 2022, suivies des candidatures pour les programmes Global STEM Innovators et Global STEM Accelerators. Pour en savoir plus sur l'initiative, les exigences du programme et les dates, rendez-vous sur le site afs.org/global-stem.

À propos de AFS

AFS Intercultural Programs est un réseau mondial à but non lucratif qui offre des possibilités d'apprentissage interculturel pour aider les gens à développer les connaissances, les compétences et la compréhension nécessaires pour créer un monde plus juste et plus pacifique. Grâce à des programmes d'échanges internationaux, des initiatives éducatives, du bénévolat et des actions de sensibilisation, AFS permet à des personnes de tous horizons d'acquérir des compétences internationales essentielles et la passion de changer les choses. Les programmes interculturels d'AFS s'appuient sur le pouvoir et la portée de 55 organisations nationales AFS qui travaillent ensemble pour accélérer l'impact local, mondial et collectif. www.afs.org .

À propos de bp

L'objectif de bp est de réinventer l'énergie pour les citoyens du monde et notre planète. L'entreprise s'est fixé pour objectif de devenir une société à consommation zéro d'ici 2050, ou plus tôt, et d'aider le monde à atteindre cet objectif, ainsi qu'une stratégie pour réaliser cette ambition. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.bp.com.

