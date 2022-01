Le groupe B2Broker acquiert la licence FSC de Maurice pour fournir des services de courtage multi-actifs





B2Broker, fournisseur de premier plan de solutions technologiques et de liquidité destinées au Forex et au secteur des services financiers, a annoncé avoir obtenu une licence de la Financial Services Commission (FSC) Mauritius (FSC ? Commission des services financiers de Maurice). La licence a été obtenue sous le nom de B2B Prime Services Limited, membre du groupe de sociétés B2Broker, qui, au 12 novembre 2021, possède une licence de courtier en placement (fournisseur de services complets à l'exception de la souscription/code SEC-2.1, licence n° C117017139)., the company has announced. The licence has been acquired under the name of B2B Prime Services Limited, a member of the B2Broker Group of Companies, which as of 12th November, 2021, possesses an Investment Dealer licence (Full Service Dealer excluding underwriting /code SEC-2.1, Licence # C117017139).

Description de l'activité autorisée

En tant que courtier en valeurs, B2B Prime Services est autorisé à agir en tant qu'intermédiaire pour les clients dans le cadre de l'exécution des transactions en valeurs, conformément à la législation locale du pays. En vertu de la réglementation de Maurice, la société opèrera en tant que fournisseur de liquidités multi-actifs Prime of Prime (PoP), en se concentrant sur les clients institutionnels et professionnels de r l'ensemble du spectre des marchés financiers. Ses services d'investissement clés comprennent les produits dérivés à effet de levier dans les CFD (p. ex., devises, métaux, matières premières, actions, indices).

À propos de la FSC

La Financial Services Commission (FSC) est l'organe intégré de régulation du secteur des services financiers à Maurice et a été créée en 2001 pour autoriser, réguler, surveiller et superviser la conduite des activités commerciales dans ces secteurs, conformément à la législation locale. Cet organe de régulation est déterminé à encourager le développement soutenu de Maurice en tant que Centre de services financiers sain et compétitif, pour promouvoir le développement, l'équité, l'efficacité et la transparence des institutions financières et des marchés des capitaux ; réprimer les crimes et les malversations afin de protéger les citoyens investissant dans des produits financiers non-bancaires ; et assurer la solidité et la stabilité du système financier à Maurice.

À propos du groupe de sociétés B2Broker

B2Broker est une marque mondiale avec une solide renommée dans la sphère B2B en tant que l'un des fournisseurs les plus recherchés de technologies et de liquidités pour les courtiers en devises et cryptos, les plateformes d'échanges de cryptos, et autres entités de services financiers. Le groupe aide ces entreprises à développer leurs activités en établissant un environnement performant, transparent et éthique, et en les mettant rapidement en contact avec les marchés à un coût raisonnable.

B2Broker offre un large éventail de services, notamment des liquidités crypto/devises/CFD, des solutions clé en main pour les courtiers crypto/devises, le traitement des paiements crypto (B2BinPay), les solutions génériques MT4/5, B2Core (salle de courtage) , B2Trader (moteur de mise en correspondance), et des liquidités sur plus de 800 instruments de courtage couvrant l'intégralité du spectre d'actifs.

Basé à Moscou, B2Broker a plusieurs années d'expérience opérationnelle, avec dix bureaux dans huit pays en Russie, en Europe, en Asie et dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord (Middle East and North Africa, MENA). Un total de sept licences exclusives, accordées notamment par la Financial Conduct Authority (FCA ? Autorité de bonne conduite financière) du Royaume-Uni (licence d'établissement de monnaie électronique ? Electronic Money Institution License, AEMI), la Central Bank of Russia et, maintenant, la FSC, permet à B2Broker de répondre aux attentes de ses clients dans plus de 50 pays, offrant une distribution de liquidités sur le marché des devises et une panoplie d'autres services sur les secteurs des devises, des cryptos et des valeurs mobilières. La société détient un vaste portefeuille de clients internationaux de premier rang dans les services financiers, et projette de renforcer sa représentation et sa visibilité à l'échelle mondiale.

Le PDG et fondateur du groupe B2Broker, Arthur Azizov, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir ajouté une autre licence prestigieuse à notre portefeuille en expansion. Cette licence assure la fiabilité et la transparence de toutes les opérations conformément à la stricte supervision de la FSC et renforce notre crédibilité en tant qu'acteur fintech mondial de premier rang. La réglementation de l'industrie est sans doute la meilleure manière de légitimer totalement les services en devises et financiers, et notre dernière acquisition de licence signifie qu'un nombre encore plus grand de clients du monde entier pourra profiter de l'excellent niveau de protection que procure le soutien d'un chef de file mondial des technologies et des liquidités soumis à de multiples normes réglementaires. »

L'acquisition de la dernière licence FSC élargit les horizons de B2Broker en permettant à la société de sécuriser des affaires supplémentaires tandis qu'elle cherche à étendre sa portée mondiale. En dehors de cette dernière acquisition de licence, la société a déposé plusieurs autres demandes de licences auprès d'organes de régulation établis qui devraient être finalisées au cours de 2022.

