AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE IMPORTANTE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À CALGARY





CALGARY, AB, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, la province d'Alberta et la ville de Calgary feront une annonce importante en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, à George Chahal, député de Calgary Skyview, à l'honorable Josephine Pon, ministre des Ainés et du logement, et à Jyoti Gondek, maire de la ville de Calgary, pour l'annonce.

Date : Le 26 janvier 2022



Heure : 13 h 00 HAR



Lieu : 5e étage, 706 7e avenue S-O, Calgary (Alberta)





Les médias sont invités à y assister en personne ou

à regarder la retransmission en direct. Veuillez noter

que l'accès à la zone d'annonce se fera par les portes

d'entrée de la 7e avenue via le quai du C-train, où vous

pourrez utiliser les ascenseurs jusqu'au 5e étage. Le

contact sur place peut être joint au 438-401-9431





L'annonce sera diffusée en direct au :

https://asquared.tv/cmhcyyc.html

Remarques :

Les représentants des médias pourront aussi participer à la séance de questions et réponses par téléconférence : 1-866-805-7923

ID de conférence : 2838291#

