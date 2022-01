UN TRADER REMPORTE LE CHAMPIONNAT DU U.S. INVESTING CHAMPIONSHIP POUR LA DEUXIÈME FOIS - UN RECORD INÉGALÉ





LOS ANGELES, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ --Le United States Investing Championship a dévoilé les lauréats du concours de 2021 auquel ont participé 338 traders internationaux. Mark Minervini est le lauréat dans la catégorie des actions de plus de 1 000 000 $, avec un rendement annuel de plus de 334,8 %. Le coordinateur du concours, Norm Zada, a qualifié la performance de M. Minervini de « record éclatant ». Le record précédent était de plus de119,1 %, établi par George Tkaczuk en 2020. M. Minervini a également terminé premier au U.S. Investing Championship de 1997 avec un rendement annuel de 155 %.

Avec seulement quelques milliers de dollars et le brevet des collèges, M. Minervini est devenu millionnaire au début de la trentaine et a ensuite conseillé quelques-uns des grands titans de Wall Street, y compris les traders de Soros Management. Il est devenu un trader très réputé à Wall Street lorsque son succès retentissant et sa gestion stricte des risques depuis les années 1990 ont été popularisés par l'auteur bien connu Jack Schwager. Dans son ouvrage convoité, Stock Market Wizards : Interviews with America's Top Stock Traders, M. Schwager a écrit ce qui suit : « M. Minervini a surpassé la plupart des titulaires de doctorat tentant de concevoir des systèmes pour vaincre le marché. » Depuis lors, Minervini est reconnu comme l'un des traders les plus performants aux États-Unis et est considéré par les investisseurs boursiers comme une légende de la négociation boursière.

M. Minervini est l'auteur des best-sellers suivants : Trade Like a Stock Market Wizard, Think & Trade Like a Champion et Mindset Secrets for Winning. Il est également le fondateur de Minervini Private Access et le créateur du populaire atelier Master Trader Program Superperformance Workshop, qui est considéré comme l'un des séminaires sur les opérations boursières les plus complets et les plus réussis sur le plan commercial au monde.

Vous pouvez suivre Mark Minervini sur Twitter à https://twitter.com/markminervini ou en savoir plus à www.minervini.com.

Le United States Investing Championship est un concours accrédité en argent réel. Le premier concours a eu lieu en 1983. Au fil des ans, le concours sur les investissements a attiré des traders légendaires, dont Paul Tudor Jones, Louis Bacon, Edward O. Thorpe, Mark Strome, Mark Minervini, David Ryan, Doug Kass, Sheen Kassouf, Marty Schwartz, Frankie Joe, Tom Basso, Cedd Moses, Gil Blake, Robert Prechter Jr. et Bruno Combier. Le classement final de 2021 figure sur le site Web financial-competition.com.

