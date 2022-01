Athleta s'associe à Alicia Keys pour renforcer son engagement envers le bien-être des femmes





Un partenariat porteur de valeurs axé sur le développement des capacités des femmes

qui passe par la conception de produits, la création d'une communauté et l'amélioration de l'accès aux ressources en matière de bien-être

La première gamme de produits sera lancée le 8 mars 2022, lors de la Journée internationale des femmes.

TORONTO, 25 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athleta annonce aujourd'hui un nouveau partenariat holistique avec l'artiste Alicia Keys, détentrice de 15 Grammy Awards. Alicia et Athleta unissent leurs forces afin de soutenir le bien-être des femmes, en créant une gamme de produits collaborative, en distribuant des bourses communautaires et en développant du contenu unique. Alicia se joint également au fonds La force au féminin à titre de mentore et de conseillère, et elle participera à des discussions communautaires sur AthletaWell , la plateforme axée sur le bien-être de la communauté Athleta.

??Alicia, qui a toujours été sensible à l'importance du développement des femmes, s'est appliquée tout au long de sa carrière à approfondir sa connaissance d'elle-même, afin de trouver sa véritable force. Aujourd'hui, jour de son anniversaire, elle est heureuse d'annoncer ce nouveau partenariat, qui lui permettra de consolider son engagement continu envers la santé, le bien-être et l'épanouissement des femmes, aux côtés d'Athleta.

« J'ai été attirée par Athleta, parce que je considère que nous avons une mission commune, qui est d'encourager les femmes à découvrir, à accepter et à ASSUMER leur force », indique Alicia. « Nous avons comme objectif de promouvoir l'unicité des femmes et l'acceptation et l'appréciation de tous les types de corps, et d'inspirer un style de vie qui met en valeur la force inestimable des femmes. Il est temps pour toute femme de réussir, et pas seulement de survivre. Mon souhait est qu'on réussisse à aider les femmes à développer leur force et leur potentiel, et à se sentir bien dans leur peau. »

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, qui se tiendra le 8 mars 2022, Alicia et Athleta lanceront leur première gamme de produits collaborative. Dès le 8 mars, la collection Athleta x Alicia Keys sera offerte dans toutes les tailles, de TTP à 3X, sur le site athleta.ca et dans tous les magasins Athleta. La collection à édition limitée, qui allie le style d'Alicia à la conception inclusive d'Athleta, vise à permettre aux femmes de bouger, de respirer en toute liberté, et de se sentir belles et bien dans leur peau.

Athleta adhère à une philosophie de partenariat axée sur l'authenticité et le partage de valeurs, dans le but de promouvoir ses activités tout en oeuvrant dans la communauté. La marque appuie ses partenaires en tant que femmes, et pas seulement en tant qu'artistes ou athlètes. Alicia Keys se joint à Simone Biles et Allyson Felix, deux autres partenaires influentes et engagées, afin de donner vie aux valeurs de la marque.

« Alicia attache une grande importance au bien-être. Nous sommes très heureux de l'accueillir dans la communauté de femmes fortes et épanouies d'Athleta », indique Mary Beth Laughton, présidente et chef de la direction d'Athleta. « Afin d'atteindre notre objectif de croissance, qui est de réaliser 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires net d'ici 2023, nous estimons important d'être continuellement à l'écoute de nos clientes. Le lancement récent de notre plateforme numérique, AthletaWell, nous a permis de créer un espace où les femmes peuvent interagir entre elles sur des sujets comme le bien-être, la santé et l'engagement. Des partenariats porteurs de valeurs, comme celui que nous avons établi avec Alicia, nous permettent de continuer à répondre aux besoins de nos clientes en matière de bien-être et de les accompagner dans tous les aspects de leur vie. »

Une part importante du mandat d'Alicia est d'appuyer le programme de bourses du fonds La force au féminin, qui vise à récompenser les filles, les femmes, les entreprises et les organismes à but non lucratif qui font la promotion du bien-être, particulièrement au sein des communautés noires, autochtones et de couleur. Alicia participera à la sélection des lauréates des bourses et agira à titre de mentore, notamment en partageant des leçons tirées de son propre cheminement vers le bien-être. Le programme de bourses de bien-être, lancé en 2020, est appuyé par l'organisme Women's Sports Foundation. La prochaine période d'inscription débute en juin 2022. Pour en savoir plus sur le fonds La force au féminin, veuillez visiter le site womenssportsfoundation.org/wellbeingforall.

Aujourd'hui, Alicia et Athleta ont donné un premier aperçu de leur prochaine campagne ensemble, « À l'intérieur de soi ». Celle-ci, dont le lancement est prévu le 8 mars, explore la force inépuisable des femmes à travers des conversations entre Alicia et trois femmes inspirantes. Ces discussions abordent les réalisations personnelles de chacune et les outils qu'elles utilisent pour prendre soin tant de leur corps que de leur esprit.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site athleta.ca

Renseignements sur Athleta :

Athleta est une marque certifiée B Corporation axée sur la performance et le style de vie dont la mission est de créer une communauté de filles et de femmes actives. Les vêtements Athleta sont des vêtements polyvalents et de haute qualité qui conviennent aussi bien à l'activité physique qu'à la vie de tous les jours, et sont conçus par des femmes pour les femmes dans l'optique de promouvoir l'inclusivité. Fondée en 1998, la marque Athleta intègre des caractéristiques techniques et de performance dans l'ensemble de ses vêtements afin de permettre aux femmes de les porter dans toutes leurs activités : du yoga à l'entraînement, en passant par le voyage et la détente. La société a lancé Athleta Girl en 2016 afin de proposer ses tenues performance distinctives à la future génération de femmes. Établie à San Francisco, en Californie, la marque Athleta, qui fait partie de Gap Inc. (NYSE : GPS), propose ses produits dans plus de 200 magasins partout aux États-Unis et au Canada, par l'intermédiaire de son catalogue, ainsi que sur sa boutique en ligne, à l'adresse athleta.ca.

Renseignements sur Alicia Keys :

Alicia Keys a remporté 15 GRAMMY® Awards au cours de sa carrière. Elle est à la fois chanteuse, autrice-compositrice, musicienne, productrice, fondatrice de Keys SoulCare, autrice à succès du New York Times, réalisatrice de films, de contenu télé et de Broadway, actrice accomplie, entrepreneure et militante engagée. Depuis son premier album, SONGS IN A MINOR, lancé en 2001, Alicia Keys a vendu plus de 65 millions de disques et a multiplié les succès et les exploits. Elle est devenue la première artiste féminine de R&B du millénaire à obtenir la certification RIAA pour avoir vendu 27,5 millions de singles (É.-U.) et 20 millions d'albums (É.-U.). Elle a lancé son huitième album double, KEYS (versions « original » et « unlocked »), en décembre 2021. Chaque chanson est présentée en deux versions : une version « original », qui met en valeur la voix d'Alicia, et une version « unlocked » remixée et réalisée en collaboration avec Mike Will. Un premier aperçu de son nouvel album a été présenté dans la série documentaire YouTube Noted: Alicia Keys The Untold Stories, lancée en septembre dernier. En plus de mener une carrière musicale prolifique, Alicia mène à bien une foule d'autres projets créatifs. Elle a publié son premier livre, More Myself: A Journey en collaboration avec Flatiron Books. Dès son lancement, il s'est retrouvé sur la liste des meilleures ventes du New York Times et y est resté pendant plusieurs semaines. Le 1er mars, elle lancera son premier roman illustré, Girl On Fire, édité par HarperCollins. Alicia a également lancé l'entreprise de produits de bien-être Keys Soulcare, qu'elle dirige en tant que fondatrice et principale égérie. La collection de produits comprend des soins pour la peau, mais aussi des soins holistiques qui visent tant le bien-être du corps que de l'esprit. Sa plus récente gamme de produits, créée en collaboration avec Athleta, sera lancée le 8 mars 2022, lors de la Journée internationale des femmes.

Personne-ressource :

Zoey Fiksel

Athleta

Zoey_Fiksel@gap.com



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ba7ddcdf-fafd-4754-9652-652872ef89cf

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 12:00 et diffusé par :