OLG reconnue comme l'un des meilleurs employeurs au Canada pour 2022





TORONTO, le 25 janv. 2022 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) est ravie d'avoir été sélectionnée pour le prestigieux palmarès de Forbes des meilleurs employeurs au Canada en 2022 et de faire partie de la tranche des meilleures 20 % parmi les entreprises sélectionnées de l'ensemble du pays qui comptent plus de 500 employés.

« C'est un honneur d'être reconnu dans le palmarès des meilleurs employeurs de Forbes et de savoir que tant de nos employés recommanderaient OLG comme un endroit fantastique où travailler, a déclaré Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. OLG est un employeur de premier choix pour les Ontariens les plus brillants et les plus prometteurs qui cherchent un travail leur donnant un but. Nous sommes une société palpitante de jeu et de divertissement qui est en train de transformer sa culture et la façon dont elle travaille pour nous assurer d'offrir à nos clients d'excellentes expériences, tout en apportant des avantages substantiels aux Ontariens. »

C'est la première année qu'OLG se retrouve dans le palmarès des meilleurs employeurs au Canada (au 53e rang sur 300 sociétés primées).

Forbes et Statista Inc. ont sélectionné les meilleurs employeurs au Canada en 2022 au moyen d'un sondage indépendant soumis à un échantillon de plus de 10 000 employés travaillant pour des entreprises qui comptent plus de 500 employés au Canada. L'évaluation a été fondée sur des recommandations directes et indirectes des employés, qui se sont fait demander s'ils étaient prêts à recommander leur propre employeur à leurs amis et à leur famille. Les évaluations des employés comprenaient aussi d'autres employeurs de leurs secteurs respectifs qui se démarquaient de manière positive ou négative.

« Ce qui rend cette reconnaissance si spéciale, c'est qu'elle est fondée sur les employés, a dit Nancy Kennedy, vice-présidente principale, Personnes et culture, d'OLG. Nos employés adhèrent à nos vérités, notamment faire le bien pour l'Ontario et former une équipe unie. Les employés d'OLG respectent, soutiennent et apprécient leurs collègues et célèbrent leurs différentes perspectives et origines. C'est ce qui fait d'OLG un endroit si fantastique où travailler. »

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

