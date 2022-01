EcoVadis remet une médaille d'or à INNIO Jenbacher pour son engagement continu en faveur du développement durable à l'échelle mondiale





INNIO annonce aujourd'hui qu'EcoVadis a récompensé son activité Jenbacher par une médaille d'or dans son évaluation annuelle des performances en matière de développement durable. Cela fait d'INNIO Jenbacher l'une des 1 % des meilleures entreprises du secteur notées par EcoVadis. Avec le passage de la médaille d'argent à la médaille d'or, EcoVadis reconnaît les progrès et la participation d'INNIO Jenbacher à la croissance durable au cours de l'année écoulée.

L'évaluation annuelle d'EcoVadis se concentre sur 21 aspects regroupés en quatre domaines principaux : Environnement, Social et Droits de l'Homme, Éthique et Achats responsables. Ces critères sont basés sur les normes internationales de durabilité telles que les principes du Pacte Mondial des Nations Unies, les conventions de l'Organisation internationale du travail et la norme Global Reporting Initiative.

« En tant que fournisseur mondial de solutions énergétiques durables tout au long de la chaîne de valeur, nous nous concentrons sur l'amélioration continue de nos performances en matière de développement durable. Cela nous permet de nous assurer que nous réduisons à la fois nos émissions et notre empreinte carbone », déclare Olaf Berlien, président et chef de la direction d'INNIO. « Nous nous laissons volontairement évaluer par des organismes de notation de premier plan tels qu'EcoVadis pour garantir que nos produits, services et processus répondent aux critères de durabilité les plus stricts. Le fait qu'EcoVadis nous ait décerné une médaille d'or en moins d'un an confirme notre stratégie de développement durable. »

Le passage à la médaille d'or reflète l'intégration et l'intensification des efforts de développement durable d'INNIO en 2021. Les réalisations d'INNIO inclut les éléments ci-après :

L'intégration de son engagement envers les droits de l'homme et la diversité, l'équité et l'inclusion dans les directives et les formations de l'entreprise.

La publication d'« Ensemble pour un avenir durable » son premier rapport de développement durable.

L'identification d'un ensemble d'enjeux et d'indicateurs clés alignés sur les cadres internationaux proposés notamment par la GRI, le Sustainability Accounting Standards Board et le Greenhouse Gas Protocol.

L'adoption de mesures, de directives, de stratégies et d'initiatives pour renforcer la transparence et la croissance durable de la chaîne d'approvisionnement d'INNIO.

La pertinence et la portée de ces avancées ont été récemment validées par la recertification d'INNIO Jenbacher par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), qui comprend les normes ISO 45001, 14001, 9001 et 50001. Cela souligne l'engagement d'INNIO envers une croissance continue, une qualité, une efficacité, une durabilité et des pratiques en matière de santé et de sécurité au travail excellentes et fiables.

À propos d'INNIO

INNIO est un important fournisseur de solutions et de services basés sur le gaz naturel et l'hydrogène pour la génération et la compression d'énergie, sur site ou à proximité. Avec ses moteurs à gaz Jenbacher et Waukesha, INNIO contribue à fournir aux communautés, à l'industrie et au public un accès à une énergie durable, fiable et économique d'une puissance de 200 kW à 10 MW. Grâce à notre réseau de services établi dans une centaine de pays, nous proposons également des solutions numériques et assurons la maintenance tout au long du cycle de vie des 53 000 moteurs à gaz que nous avons livrés à travers le monde. Nous fournissons une technologie innovante basée sur la décarbonation, la décentralisation et la numérisation pour contribuer à tracer la voie vers un avenir plus vert. Sise à Jenbach, en Autriche, la Société possède également d'importantes unités d'exploitation à Welland, en Ontario (Canada), et à Waukesha, dans le Wisconsin (États-Unis). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de l'entreprise www.innio.com. Suivez INNIO sur Twitter et LinkedIn.

