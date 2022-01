Home Hardware nommée l'un des meilleurs employeurs du Canada par Forbes





ST. JACOBS, ON, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Home Hardware Stores Limited a le plaisir d'annoncer qu'elle fait partie de la liste des meilleurs employeurs du Canada de Forbes. Ce prix est prestigieux remis par Forbes et Statista Inc., le principal portail de statistiques au monde et le fournisseur de classement de l'industrie.

« Home Hardware est incroyablement honorée de recevoir cette désignation pour la troisième année consécutive », a déclaré Kevin Macnab, président et chef de la direction, Home Hardware Stores Limited. « Nous savons que notre talent et notre culture sont un avantage concurrentiel et nous sommes fiers d'offrir à tous nos membres de l'équipe un milieu de travail bienveillant et connecté qui favorise le travail d'équipe, le respect et l'inclusion. »

« Le fait d'être reconnus par Forbes témoigne de la culture de Home Hardware et de notre engagement à offrir un environnement accueillant et favorable où tout le monde se sent valorisé et soutenu », a déclaré Scott Bryant, vice-président, Ressources humaines, Home Hardware Stores Limited. « Des possibilités d'avancement professionnel aux programmes de bien-être en passant par les nouveaux programmes d'engagement et de leadership des employés, nous nous efforçons de fournir à nos membres de l'équipe des programmes et des politiques qui leur permettent d'atteindre leur plein potentiel. »

En collaboration avec Statista, Forbes a sélectionné les meilleurs employeurs du Canada pour 2022 selon un sondage indépendant mené auprès de plus de 10 000 employés canadiens travaillant pour des entreprises employant au moins 500 personnes dans leurs activités au Canada. Les évaluations étaient basées sur les recommandations directes et indirectes des employés qui ont été invités à évaluer leur volonté de recommander leurs propres employeurs à leurs amis et à leur famille. Les évaluations des employés comprenaient également d'autres employeurs dans leur secteur respectif qui se sont démarqués de manière positive ou négative.

Pour en savoir plus sur les possibilités de carrière chez Home, visitez le site homehardware.ca

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'oeuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au Canada, avec près de 1 100 magasins sous les enseignes Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondée en 1964 dans la ville rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure une entreprise entièrement canadienne. Grâce au réseau de Home Hardware, les marchands-propriétaires ont accès à des capacités de distribution et de marketing étendues ainsi qu'à des milliers de produits de qualité de marques reconnues ou de marque maison. Home Hardware Stores Limited figure parmi les meilleures marques et les entreprises les mieux gérées au Canada, et s'est engagée à fournir aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour leurs travaux. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

