Invitations aux médias - ANNONCE D'UN DON MAJEUR





QUÉBEC, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La directrice générale de la Fondation CERVO, Mme Maryse Beaulieu, et le président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN), M. Michel Delamarre, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'annonce d'un don majeur en santé mentale à Québec.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, la vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, prendront également la parole lors de l'annonce.

ÉVÉNEMENT : Conférence de presse



DATE : Le mercredi 26 janvier 2022



HEURE : 10 h



LIEU : Virtuel - ZOOM

Pour participer :

Si vous souhaitez participer à la conférence de presse, vous devez vous inscrire avant le mardi 25 janvier, à 17 h, en écrivant à etienne.cummings@fondationcervo.com. Ensuite, toutes les informations requises pour vous connecter à cet événement virtuel vous seront envoyées.

Un seul représentant par média pourra participer à la période de questions.

CONTACT MÉDIA :

Étienne Cummings

Fondation CERVO

etienne.cummings@fondationcervo.com

C 418 906-1748

SOURCE Fondation Cervo

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 11:00 et diffusé par :