Mouser s'associe à l'écurie DRAGON / PENSKE AUTOSPORT de Formule E pour la 8e saison consécutive





Mouser Electronics, Inc., la société leader de l'Introduction de nouveaux produits (New Product Introduction, NPI leadertm) qui renforce l'innovation, est ravie de s'associer à l'écurie DRAGON / PENSKE AUTOSPORT pour la huitième saison du Championnat du monde de Formule E d'ABB et de la FIA (ABB FIA Formula E World Championship), qui démarrera avec des courses en double à l'E-Prix de Dariya les 28 et 29 janvier. La quatrième ouverture consécutive de la saison à Dariya offrira aux fans deux courses nocturnes passionnantes, tout près de la capitale saoudienne, Riyad.

Mouser a choisi de s'associer avec l'écurie DRAGON / PENSKE AUTOSPORT tout au long de la saison 2021-2022 du Championnat du monde de Formule E d'ABB et de la FIA, en collaboration avec TTI, Inc. et les fabricants de renom, Molex et KYOCERA AVX. C'est la huitième année consécutive que Mouser et Molex sponsorisent des courses de Formule E.

Le pilote Sérgio Sette Câmara revient dans l'équipe pour piloter la voiture n° 7 de Penske EV-5, tandis que le pilote de réserve de Formule 1, Antonio Giovinazzi, rejoint l'équipe pour prendre le volant de la voiture n° 6. La nouvelle saison comprendra 16 courses, avec des étapes à Jakarta, Vancouver et Séoul, et sera marquée par une puissance accrue des voitures et de nouveaux formats de qualification des courses.

« Mouser est ravie de s'associer à Molex, TTI et KYOCERA AVX pour soutenir l'écurie DRAGON / PENSKE AUTOSPORT pour la huitième année consécutive », a commenté Todd McAtee, vice-président du Développement commercial pour la région des Amériques, chez Mouser Electronics. « L'accent mis par la Formule E sur le développement et l'intégration des dernières technologies de véhicules électriques trouve un écho auprès de Mouser, de nos clients, de nos fans et de nos followers. Nous souhaitons à Sérgio Sette Câmara, Antonio Giovinazzi et à toute l'équipe le meilleur pour cette saison ! »

« TTI est ravie de s'associer à Mouser pour soutenir ce sport passionnant, et braquer les projecteurs sur les technologies automobiles durables du futur », a confié pour sa part Mike Morton, président-directeur général de TTI.

« Grâce à ce nouveau chapitre de la Formule E, nous allons pouvoir poursuivre l'évolution de ce sport passionnant tout en offrant une vitrine puissante pour son avenir électrique », a déclaré Fred Bell, vice-président de la Distribution mondiale, chez Molex. « Mouser et Molex sont de fiers supporters depuis la création de la Formule E, et nous souhaitons à l'équipe DRAGON / PENSKE AUTOSPORT une saison marquée par la sécurité et le succès. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Mouser, Molex et TTI dans le cadre de notre partenariat avec l'équipe de Formule E DRAGON / PENSKE AUTOSPORT pour une nouvelle saison passionnante », a souligné Alex Schenkel, vice-président principal des Ventes mondiales, chez KYOCERA AVX.

La série Formule E présente des voitures alimentées uniquement à l'électricité, et offre une vision de l'avenir de l'industrie du sport automobile, servant de cadre à la recherche et au développement autour d'un secteur automobile neutre en carbone. Les voitures de 2e génération représentent un énorme pas en avant en termes de technologie de véhicules de course électriques, avec une puissance maximale de 250 kW et des vitesses pouvant aller jusqu'à 280 km/h. La course automobile est une question de vitesse et d'endurance, et les partenariats de course offrent un moyen innovant pour Mouser de mettre en avant son modèle commercial axé sur la performance, et promouvoir les technologies les plus récentes de ses partenaires de production.

Les fans peuvent voter pour Sérgio Sette Câmara et Antonio Giovinazzi avec FANBOOST, ce qui leur permet de jouer un rôle actif dans le résultat de la course. FANBOOST offre aux fans la possibilité de voter pour leur pilote préféré et de lui attribuer un coup de puissance supplémentaire pendant la course. Les cinq pilotes recevant le plus de votes FANBOOST se voient attribuer une poussée de puissance significative, qu'ils peuvent utiliser dans une fenêtre de 5 secondes au cours de la seconde moitié de la course. Le vote FANBOOST pour l'E-Prix de Dariya démarrera le 25 janvier et restera ouvert jusqu'à 15 minutes après le début de la course.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.mouser.com/formula-e/.

Pour vous tenir informés des actualités de Mouser, visitez https://www.mouser.com/newsroom/.

En tant que distributeur mondial agréé, Mouser propose la plus large sélection au monde des semi-conducteurs et composants électroniques les plus récents, en stock et prêts à être expédiés (in stock and ready to shiptm). Les clients de Mouser peuvent s'attendre à des produits 100 % certifiés, authentiques et entièrement traçables de la part de chacun de ses partenaires de production. Pour accélérer les conceptions des clients, le site Web de Mouser héberge une vaste bibliothèque de ressources techniques, avec notamment un Centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques de produits, des conceptions de référence spécifiques aux fournisseurs, des notes d'application, des informations de conception technique, et des outils d'ingénierie, entre autres informations utiles.

Les ingénieurs peuvent se tenir au courant de l'actualité passionnante concernant les produits, la technologie et les applications les plus récentes, grâce au bulletin électronique gratuit de Mouser. Les abonnements aux actualités et références par e-mail, de Mouser sont personnalisables en fonction des besoins de projet uniques et changeants des clients et des abonnés. Aucun autre distributeur n'offre aux ingénieurs autant de personnalisation et de contrôle sur les informations qu'ils reçoivent. Découvrez les technologies émergentes, les tendances des produits, et plus encore en vous inscrivant dès aujourd'hui sur https://sub.info.mouser.com/subscriber.

À propos de Mouser Electronics

Mouser Electronics, une société Berkshire Hathaway, est un distributeur agréé de composants électroniques et semi-conducteurs, spécialisé dans les lancements de nouveaux produits mis au point par ses partenaires de production, de premier plan. Destiné aux ingénieurs qui conçoivent l'électronique mondiale et à la communauté des acheteurs, le site Web mondial du distributeur, mouser.com, est disponible en plusieurs langues et devises, et propose plus de 5 millions de produits offerts par plus de 1 200 fabricants. Mouser propose 27 sites d'assistance dans le monde entier pour fournir le meilleur service client possible dans la langue, la devise et le fuseau horaire pertinent. Le distributeur expédie ses produits vers plus de 630 000 clients dans 223 pays et territoires, depuis ses installations de distribution ultramodernes d'une superficie d'un million de pieds carrés, situées dans la région métropolitaine de Dallas, au Texas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.mouser.com/.

Marques de commerce

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de sociétés mentionnés aux présentes peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 10:55 et diffusé par :