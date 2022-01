Le Groupe Leclerc prend possession d'une nouvelle usine à Brockville, en Ontario





ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Leclerc, chef de file du domaine agroalimentaire en Amérique du Nord, est heureux d'annoncer l'acquisition d'une nouvelle usine de production de 790 197 pieds carrés à Brockville, en Ontario. La production devrait commencer progressivement à partir de juillet 2022, pour atteindre sa pleine capacité en janvier 2023. L'usine sera située dans le parc industriel de Brockville, sur l'avenue California.

« Brockville offre un emplacement stratégique en Amérique du Nord, à proximité des douanes américaines et de nos autres usines Leclerc au Canada et aux États-Unis. Cette nouvelle installation nous permettra de poursuivre la croissance de nos opérations en pleine expansion », a déclaré Denis Leclerc, président du Groupe Leclerc. « Nous croyons fermement que les membres de notre équipe sont au coeur de ce qui nous distingue des grandes multinationales de l'alimentation, et nous avons hâte d'accueillir les résidents de Brockville au sein de notre famille. »

Résultant d'un investissement de plus de 100 millions de dollars sur cinq ans (incluant les équipements de production), ce dernier ajout en Ontario générera plus d'une centaine d'emplois sur une période de cinq ans. En termes de volume de production, cette usine sera la plus grande installation de Leclerc, ce qui favorisera le développement de nouveaux marchés ainsi que de nouvelles catégories de produits.

Le Groupe Leclerc a continuellement investi dans ses installations canadiennes (deux à Saint-Augustin-de-Desmaures, une à Hawkesbury et une à Cornwall), avec des équipements de production à la fine pointe de la technologie. Bien que ces cinq usines soient appelées à croître dans un avenir rapproché, le succès de l'entreprise justifiait cet investissement.

Ce futur site de production sera de haute technologie, certifié sans arachides et consacré à la production de biscuits et de barres collations.

RECRUTEMENT

Avec l'arrivée de cette nouvelle usine dans la ville de Brockville, le Groupe Leclerc a plusieurs postes à combler au sein de son équipe. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l'adresse suivante : leclerc.ca/fr/carrieres et, il nous fera plaisir de vous rencontrer pour évaluer les possibilités d'occuper un poste dans notre entreprise.

À PROPOS DU GROUPE LECLERC

Fondé en 1905 par François Leclerc, le Groupe Leclerc a connu une croissance importante au cours des 30 dernières années, comptant aujourd'hui plus de 1 300 employés et neuf usines de production ultramodernes. Le siège social et deux usines sont situés dans le parc industriel François Leclerc à Saint-Augustin-de-Desmaures au Québec. Il y a aussi trois usines dans les villes de Hawkesbury, Cornwall et maintenant à Brockville en Ontario. Les usines américaines sont situées à Montgomery en Pennsylvanie, à Kingsport au Tennessee et à Phoenix en Arizona. L'entreprise se spécialise dans les biscuits, les barres collations et les craquelins et exporte dans plus de 30 pays. Le Groupe Leclerc est reconnu comme une entreprise innovatrice, à l'écoute des besoins des consommateurs, qui se soucient de leur alimentation et qui aiment se faire plaisir.

