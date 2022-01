Déclaration commune des ministres Alghabra, O'Regan et Qualtrough et du président de l'Alliance Canadienne du Camionnage





OTTAWA, ON, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, l'honorable Carla Qualtrough, et le président de l'Alliance Canadienne du Camionnage, Stephen Laskowski, ont fait la déclaration suivante :

« La pandémie de COVID-19 continue d'avoir des répercussions sur tous les Canadiens. Au sein de l'industrie du camionnage, elle a donné naissance à des défis sans précédent. En dépit de ces circonstances, les camionneurs ont continué à faire bénéficier les Canadiens de leur travail.

« Les vaccins, les médicaments, les équipements de protection individuelle, la nourriture et les produits continuent à arriver à bon port grâce aux efforts de nos conducteurs dévoués de camions commerciaux.

« La grande majorité des biens de consommation et de la nourriture sont livrés par camion. De plus, l'industrie du camionnage reste essentielle pour le Canada et elle injecte des milliards de dollars dans l'économie.

« Depuis l'émergence de la pandémie, le gouvernement du Canada et l'Alliance Canadienne du Camionnage ont échangé de manière régulière, tant entre eux qu'avec d'autres partenaires clés afin de repérer les nouveaux enjeux et de réduire les perturbations occasionnées. Ces efforts ont été essentiels afin de maintenir la circulation des camions et de protéger les Canadiens de la COVID-19.

« Le gouvernement du Canada et l'Alliance Canadienne du Camionnage sont d'accord pour dire que la vaccination, jumelée aux mesures préventives de santé publique, est l'outil le plus efficace pour réduire le risque posé aux Canadiens par la COVID-19 et pour protéger la santé publique.

« Alors que la pandémie perdure, il reste primordial de faire en sorte que les biens essentiels parviennent aux Canadiens aussi vite que possible. Il s'agit d'une priorité absolue pour le gouvernement du Canada et pour l'Alliance Canadienne du Camionnage.

« Afin d'atteindre ce but et de renforcer la reprise économique du Canada ainsi que sa compétitivité à long terme, il est important de s'attaquer à deux défis majeurs qui se posent au secteur : les difficultés qui touchent la chaîne d'approvisionnement et la pénurie de main-d'oeuvre.

« Ces problèmes ne sont pas faciles à régler. Ils doivent être ciblés par des stratégies à long terme qui permettront d'atteindre des résultats réels et durables.

« À l'avenir, le gouvernement du Canada, l'Alliance Canadienne du Camionnage et l'industrie d'une manière générale continueront à échanger au sujet des défis que ce secteur doit affronter. En travaillant ensemble, nous savons que nous pouvons trouver des solutions pour aider tant les Canadiens que l'industrie. »

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter, de Facebook, de YouTube et d'Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.http://www.flickr.com/photos/transportcanada

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes qui vivent avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 10:17 et diffusé par :