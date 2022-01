BitMEX accueille Bill Beller, nouveau responsable du trading





BitMEX, la plateforme d'investissement cryptographique, est heureuse d'accueillir Bill Beller en tant que responsable du trading à compter du 1er janvier. Bill Beller est chargé de diriger les stratégies de trading de l'entreprise et de renforcer l'équipe et les capacités de trading de BitMEX.

Avant de rejoindre BitMEX, Bill Beller a occupé pendant près de cinq ans le poste de directeur général chez Greenville Advisory, où il aidait les start-ups fintech à lancer des plateformes d'échange de cryptomonnaies et à se conformer aux exigences réglementaires évolutives. Auparavant, il a été directeur général responsable des actions chez Sberbank CIB et directeur général responsable du trading des dérivés sur actions EEMEA chez UniCredit. Il apporte à BitMEX plus de dix ans d'expérience de la gestion des risques, de la construction d'infrastructures de trading et de la gestion des investissements en actions et instruments dérivés sur les marchés financiers mondiaux.

Bill Benner a déclaré: «BitMEX va atteindre très vite la prochaine étape de sa transformation; c'est donc le moment idéal pour rejoindre ce groupe de personnes particulièrement dynamiques et talentueuses. J'ai hâte de travailler avec cette excellente équipe au développement de l'écosystème de BitMEX en déployant des stratégies efficaces qui amélioreront l'expérience de trading de la plateforme.»

Alexander Höptner, PDG de BitMEX, a déclaré: «Je suis ravi d'accueillir Bill Benner en tant que nouveau responsable du trading. Ses antécédents et son niveau d'expertise sont exceptionnels et notre prochaine étape de développement bénéficiera de sa vaste expérience de la mise en oeuvre de stratégies d'investissement solides.»

BitMEX recrute activement. Cliquer ici pour consulter les opportunités de carrière offertes par BitMEX.

***

À propos de BitMEX

BitMEX est une plateforme de trading qui offre à ses utilisateurs un accès aux marchés financiers mondiaux des actifs numériques. BitMEX est une filiale de HDR Global Trading Limited. Pour en savoir plus sur BitMEX, notre vision, notre équipe et nos perspectives, suivez-nous sur Twitter, Telegram, et le BitMEX Blog. Pour tout renseignement complémentaire, contacter press@bitmex.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 10:05 et diffusé par :