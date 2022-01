UVD Robots rejoint l'offre mondiale d'Ecolab en matière de prévention des infections pour lutter contre les infections nosocomiales





À mesure que de nouveaux variants de coronavirus se propagent, la demande croissante en matière de solutions de prévention contre les infections avec les lampes UV-C devrait atteindre 18,94 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel de 59,7 % entre 2021 et 2030. La demande est également nourrie par l'augmentation des infections nosocomiales dans le monde, entraînant un nombre croissant de décès en raison de l'augmentation de la résistance aux antibiotiques, même dans le cas d'infections simples.

Les robots autonomes de désinfection UV-C sont apparus comme une solution pour compléter les protocoles de nettoyage et de désinfection standard afin de lutter contre les infections nosocomiales et les exigences accrues en matière d'hygiène en raison de la pandémie de COVID-19. UVD Robot est un robot mobile, entièrement autonome, qui utilise les lampes UV-C pour tuer les virus et les bactéries, ce qui offre une solution supplémentaire de contrôle et de prévention des infections.

Leader mondial des solutions et services de prévention des infections, Ecolab est fait pour aider les systèmes de santé et les hôpitaux à obtenir de meilleurs résultats pour les patients et à créer une valeur clinique, opérationnelle et financière grâce à une approche programmatique pour garantir l'hygiène du personnel et des installations. Ecolab a élargi son portefeuille mondial de solutions de prévention des infections pour inclure les UVD Robots dans ses offres destinées aux clients du secteur de la santé, notamment les hôpitaux, les cliniques avec ou sans nuitées, les établissements de chirurgie ambulatoire, les cliniques de réadaptation et autres établissements de soins.

Per Juul Nielsen, CEO d'UVD Robots, estime que la collaboration avec Ecolab est une formidable confirmation de l'efficacité de la solution autonome d'UVD Robots. « Nous sommes très heureux que cette collaboration s'élargisse désormais aux établissements de soins à l'échelle mondiale », déclare-t-il, ajoutant que la technologie de désinfection par UV-C d'UVD Robots permet de traiter une salle d'opération en huit à quinze minutes environ.

« UVD Robot résout les problèmes de repositionnement et minimise les zones d'ombre qui empêchaient auparavant l'application complète de la désinfection par UV-C, tout en offrant un accès en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à des rapports sur la conformité et l'efficacité des procédures de désinfection », déclare Claus Risager, président du conseil d'administration d'UVD Robots et CEO de Blue Ocean Robotics.

UVD Robots est une filiale de l'un des groupes leaders mondiaux en matière de développement de robots de service à usage professionnel, Blue Ocean Robotics. Ecolab est le leader mondial des solutions et services dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de la prévention des infections, qui protègent les individus et les ressources vitales.

