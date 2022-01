Lafarge Canada contribue à la protection d'un écosystème sensible en Ontario





Aujourd'hui, Lafarge Canada a annoncé son rôle clé dans l'important effort de conservation entrepris dans la région sensible des Grands Lacs en tant que partenaire de Conservation de la nature Canada (CNC). L'acquisition de l'île Manitoulin par CNC est l'une des plus importantes jamais réalisées en Ontario. Cette initiative, dont le coût s'élève à 16 millions de dollars, a été rendue possible grâce au soutien de nombreux partenaires. Lafarge Canada a fait un don de 100 000 $ et prévoit un soutien supplémentaire dans les années à venir pour améliorer la biodiversité et la valeur éducative des terres conservées.

« Il s'agit d'une grande superficie de terrain désormais détenue par CNC, au bénéfice de la nature », explique Rob Cumming, Chef de l'environnement et du développement durable pour l'Est du Canada. « L'étendue protégée par CNC et semblable à 3 800 pâtés de maisons de milieux forestiers, humides et riverains. » Lafarge profite de cette occasion pour entamer une nouvelle relation avec CNC et anticipe que l'organisme contribuera de façon importante à ses efforts en matière de biodiversité et à sa stratégie de développement durable.

« Le développement durable est un concept vaste », explique David Redfern, Président Directeur Général de Lafarge, Est du Canada. « Nous utilisons une variété de paramètres pour mesurer notre succès et pour établir les domaines où nous pouvons engendrer des progrès importants en matière de biodiversité. Travailler avec des partenaires comme CNC ouvre la porte à des opportunités comme celle-ci, mais surtout, cela permet devenir des partenaires stratégiques dans nos efforts en matière de biodiversité. Avec près de 45 000 hectares de terres à travers le Canada, Lafarge dispose de vastes actifs où l'expertise de CNC nous aidera à trouver des moyens efficaces pour gérer et améliorer la biodiversité. »

D'une superficie de 7 608 hectares (18 800 acres), la propriété Vidal Bay Forests and Shoreline est reliée à des aires de conservation adjacentes pour former une étendue de plus de 248 kilomètres carrés de milieux forestiers, humides et riverains protégés - la plus vaste de son genre au sud du Bouclier canadien en Ontario. À proximité, Lafarge possède une carrière de 1 640 ha à Meldrum Bay et deux terminaux d'expédition internationaux desservant l'Ontario et les États-Unis.

Les initiatives de Lafarge en matière de développement durable vont au-delà des programmes de conservation biologique et incluent aussi le recyclage du sable, du gravier et du béton pour préserver les ressources vierges, ainsi que des projets de réhabilitation primés. En tant que membre du groupe mondial Holcim, l'organisation est animée par un fort engagement envers le respect de la nature. Le partenariat avec CNC s'arrime avec la stratégie corporative de la compagnie, annoncée en septembre dernier et visant ce même aspect. Cela en fait la première compagnie du secteur de la construction à s'engager à avoir un impact positif mesurable sur la biodiversité et le réapprovisionnement en eau douce dans les zones à risque.

« Le moment est venu », ajoute Redfern. « Les entreprises canadiennes sont particulièrement bien placées pour mener ces opportunités et nous devons agir maintenant. »

« Nous sommes déterminés à saisir les opportunités de sauver ces systèmes écologiques sensibles dans l'ensemble de nos activités. Cette collaboration nous permettra de devenir une force positive pour la biodiversité. » - David Redfern, Président Directeur Général, Lafarge, Est du Canada.

« Afin d'atteindre nos objectifs en matière de développement durable, nous devons allouer les ressources de manière appropriée. La culture de Lafarge inclut la maximisation de notre investissement dans la protection des environnements et des écosystèmes canadiens. » - Brad Kohl, Président Directeur Général, Lafarge, Ouest du Canada.

