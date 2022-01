LE CANADA APPUIE LA CRÉATION DE PLUS DE 100 LOGEMENTS ABORDABLES À HAMILTON





HAMILTON, ON, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le logement abordable est essentiel à la reprise du Canada à la suite de la pandémie, surtout dans les collectivités de tout le pays, y compris à Hamilton.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et députée de Hamilton West-Ancaster-Dundas, Chad Collins, député de Hamilton-East -- Stoney Creek, Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain et Fred Eisenberger, maire de Hamilton a annoncé un investissement total de 23,3 millions de dollars pour la construction d'environ 109 nouveaux logements à Hamilton.

Le premier projet, situé au 35 Arkledun Avenue, convertira une ancienne école commerciale en 73 logements et répondra aux besoins de logement des femmes, des membres de la communauté transgenre et non binaire qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir. Ce projet recevra 12,9 millions de dollars dans le cadre du volet " villes " de l'ICRL et 3,35 millions de dollars dans le cadre du programme Vers un chez-soi: Stratégie canadienne pour les sans-abris.

Le deuxième projet est situé au 253, rue King William. Exploité par CityHousing Hamilton, ce projet offrira environ 24 logements aux femmes et à leurs enfants, aux personnes sans abri ou à risque de le devenir, ainsi qu'aux Canadiens de race noire, et recevra 6,4 millions de dollars dans le cadre du volet des projets de l'ICRL.

Le dernier projet est exploité par St. Matthew's House au 412, rue Barton Est. Ce projet permettra de créer 12 logements pour les Canadiens noirs et les Autochtones. Ce projet recevra 3,8 millions de dollars dans le cadre du volet des projets de l'ICRL.

L'Initiative de logement rapide est un programme de 2,5 milliards de dollars qui permettra de créer rapidement plus de 10 000 nouveaux logements abordables pour les Canadiens qui en ont le plus besoin.

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le financement annoncé aujourd'hui contribuera grandement aux résidents d'Hamilton qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement 109 nouveaux logements abordables à des personnes vulnérables. C'est l'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Le financement annoncé aujourd'hui par notre gouvernement servira à régler l'un des problèmes les plus pressants d'Hamilton, soit le logement et l'itinérance. Depuis 2015, notre gouvernement collabore avec des organismes et des défenseurs locaux pour remédier à la pénurie de logements abordables à Hamilton et réaliser des projets comme celui-ci. Ce financement de l'Initiative de création rapide de logement fait partie de notre engagement à répondre aux besoins criants en matière de logement partout au pays. Il fournira un soutien immédiat pour créer des logements sûrs et stables pour des milliers de personnes vulnérables partout au Canada. » - L'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et députée de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas

« Le financement annoncé aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative de création rapide logement aidera grandement les personnes les plus vulnérables de notre ville, y compris celles qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir. Cette construction rapide de nouveaux logements abordables vient immédiatement en aide aux personnes qui sont sur la liste d'attente du programme Accès au logement de la Ville, dont bon nombre ont attendu plusieurs années avant d'avoir accès à des endroits sûrs et abordables où vivre. Je tiens à remercier le gouvernement fédéral de son soutien continu et de son engagement à créer des logements abordables à Hamilton. » -Chad Collins, député de HamiltonEst - Stoney Creek

« Ayant milité et travaillé aux côtés d'organismes au service des femmes pendant la plus grande partie de ma carrière, je sais à quel point ce financement est essentiel pour les femmes d'Hamilton. Personne ne devrait avoir à se soucier de trouver un logement sûr et abordable. Les 109 nouveaux logements que notre gouvernement finance offriront sécurité, confort et abordabilité aux personnes de Hamilton qui ont le plus besoin d'options de logement stable, y compris les personnes transgenres et non binaires, les groupes racialisés et les femmes et leurs enfants. » - Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain

« Tout le monde a droit à un chez-soi sûr. La Ville est reconnaissante du soutien et de l'investissement du gouvernement du Canada pour répondre aux besoins en matière de logement des résidents vulnérables qui vivent ou qui sont sur le point de vivre l'itinérance dans notre collectivité. Le COVID-19 a intensifié le besoin d'accéder à des logements abordables dans notre ville en croissance. L'annonce d'aujourd'hui est une étape cruciale pour mettre fin au cycle de l'itinérance. » - Fred Eisenberger, maire de Hamilton

« Nous sommes reconnaissants du financement annoncé aujourd'hui et heureux de travailler avec nos partenaires du gouvernement fédéral et de la vlle d'Hamilton. Ce projet est une réponse essentielle au besoin urgent de logements dans notre collectivité, et en particulier pour les femmes seules, les personnes transgenres et les personnes non binaires. La décision de Good Shepherd d'acheter cet immeuble nous permet d'offrir plus d'options de logement à court et à long terme aux clients. C'est aussi l'expression de notre vision de nous unir pour bâtir des communautés saines et résilientes fondées sur le principe de justice sociale pour tous. »

- Le frère Richard MacPhee, OH, chef de la direction d'Arkledun Good Shepherd

« En tant que membre de longue date du conseil d'administration de CityHousing Hamilton et conseiller municipal de quartier, je suis très fier de voir ce financement qui permettra d'offrir plus de logements sûrs, sécuritaires et abordables dans notre ville. En collaboration avec l'ancien conseiller du quartier 5, le député Chad Collins, ce projet a débuté il y a plusieurs années avec une motion appuyée à l'unanimité visant à transformer les stationnements de surface du centre-ville en de meilleures utilisations. Cette somme de 6,5 millions de dollars appuiera la mise en oeuvre de cette vision grâce à la construction d'un immeuble modulaire de 24 logements passifs et sera axée sur les personnes les plus vulnérables de notre collectivité, y compris les personnes sans abri, les femmes et les enfants qui fuient la violence. et les Canadiens noirs. De plus, en tant que premier développement modulaire du CHH construit selon la norme de maison passive, l'investissement dans ce projet aidera à ouvrir la voie à des solutions de logement plus novatrices, durables sur le plan environnemental et rentables. » - Jason Farr, président du conseil d'administration de CityHousing Hamilton et conseiller du quartier 2

« Le St. Matthew House Seniors' Program s'appuie sur trois éléments fondamentaux qui produisent des résultats positifs pour les aînés vulnérables, soit le logement, la nourriture et la sécurité de revenu. Le financement et les partenariats pour le logement permanent à prix abordable au 412, rue Barton permettent la mise en place de ces piliers, et non seulement pour les 12 aînés racialisés qui y feront leur résidence. mais grâce aux programmes de soutien offerts par le carrefour communautaire des aînés qui fait partie de cette vision. À la St. Matthew House, nous sommes profondément reconnaissants de l'appui et du soutien du gouvernement fédéral du Canada et de la ville d'Hamilton annoncé aujourd'hui. Nous sommes également reconnaissants du soutien continu de la province de l'Ontario et de United Way of Halton Hamilton pour nous permettre d'intensifier notre soutien aux adultes âgés dans la basse ville en cette période de pandémie. » - Renée Wetselaar, directrice générale, St. Matthew House

L'ICRL est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

L'ICRL est un programme de 1 milliard de dollars, lancé en octobre 2020, qui aide à répondre aux besoins urgents de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables. La première phase du ICRL a été un succès, et 1,5 milliard de dollars a été ajouté au programme dans le budget de 2021.

Le volet Villes : 500 millions de dollars de financement aux municipalités partout au Canada .

Le volet Projets : 1 milliard de dollars sera alloué aux demandes admissibles présentées au cours de la période initiale de présentation des demandes de l'RHI l'automne dernier et n'ayant pas encore reçu de financement

Près de 33 % du financement combiné du ICRL a été consacré à des projets de logement axés sur les femmes. Les logements seront construits dans les 12 mois suivant l'octroi du financement aux demandeurs du programme.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les communautés racisées, les personnes noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

