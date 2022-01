Radancy annonce l'acquisition de Firstbird, un leader mondial des programmes de recommandation d'employés en SaaS





NEW YORK, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Radancy, le leader mondial des technologies d'attraction des talents, est heureux d'annoncer son intention d'acquérir Firstbird, un leader mondial des programmes de recommandation d'employés en SaaS. Basé à Vienne, en Autriche, Firstbird offre une solution logicielle complète pour numériser et rationaliser le processus de recommandation des employés. L'acquisition de Firstbird devrait être finalisée au cours du premier trimestre de 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris certaines approbations réglementaires.

Cette acquisition stratégique combine la technologie innovante de recommandation de Firstbird avec la plateforme unifiée d'acquisition de talents de Radancy. Ensemble, ils fourniront à leurs clients internationaux de meilleurs points de contact tout au long du parcours du candidat, connectant les personnes aux carrières et les entreprises aux candidats qualifiés pour résoudre leurs défis les plus importants en matière d'acquisition de talents.

« Dès la première réunion, j'ai su que Firstbird avait coché toutes les cases pour nous. Les personnes, la technologie et l'opportunité d'étendre la portée de Radancy au sein des marchés allemand, autrichien et suisse en ont fait une association parfaite », a déclaré Michelle Abbey, présidente et PDG de Radancy. « Je suis ravie d'intégrer leur technologie à notre plateforme unifiée mondiale et de continuer à transformer l'acquisition de talents pour nos clients. »

« Chez Firstbird, notre mission a toujours été d'être la norme mondiale en matière de recommandation d'employés », a déclaré Arnim Wahls, PDG de Firstbird. « Avec Radancy, nous pouvons désormais fournir à nos clients des équipes locales très expérimentées et un service d'excellence à travers le monde. Ensemble, nos produits combinés nous fournissent une offre unique pour permettre aux entreprises d'attirer et de recruter les talents dont elles ont besoin. »

La société fonctionnera sous le nom de Firstbird, une société de Radancy, et sera dirigée par son actuel directeur général, Arnim Wahls.

Radancy est une société du portefeuille de Gemspring Capital.

À propos de Radancy

Radancy est le leader mondial des technologies d'attraction des talents qui résout intelligemment les défis les plus importants des employeurs et fournit des résultats qui renforcent leurs organisations. La plateforme unifiée de Radancy, enrichie par des données et une profonde expertise du secteur, révolutionne la façon dont les employeurs attirent et embauchent les talents dont ils ont besoin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.radancy.com.

À propos de Firstbird

Firstbird est le leader mondial des programmes de recommandation d'employés en mode SaaS pour les entreprises. Avec Firstbird, les employés deviennent les ambassadeurs de la marque et les recommandations deviennent le canal de recrutement le plus efficace des entreprises. Fort de son expertise dans la mise en oeuvre de programmes de parrainage d'employés dans des entreprises du monde entier telles que McDonalds, Arvato Bertelsmann et Deloitte, Firstbird offre la technologie, des conseils stratégiques et des services dans tous les domaines qui influencent le succès à long terme d'un programme de parrainage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.firstbird.com.

À propos de Gemspring Capital

Gemspring Capital, une société de capital-investissement basée à Westport, Connecticut, avec 1,5 milliard de dollars de capital sous gestion, fournit des solutions de capital flexibles aux entreprises du marché intermédiaire inférieur. Gemspring s'associe à des équipes de gestion talentueuses et adopte une approche de partenariat pour aider à stimuler la croissance des revenus et la création de valeur. Les entreprises ciblées ont un chiffre d'affaires allant jusqu'à 500 millions de dollars et appartiennent aux secteurs de l'aérospatiale et de la défense, des services aux entreprises, des services aux consommateurs, des services financiers et d'assurance, des services de santé, des services industriels, des logiciels et des services technologiques, ou de la fabrication spécialisée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.gemspring.com.

