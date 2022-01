La voiture de demain pour la destination d'aujourd'hui : la toute nouvelle EQS 580 4MATIC est maintenant disponible au Canada





TORONTO, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada a le plaisir d'annoncer l'arrivée au Canada de la révolutionnaire EQS 580 4MATIC entièrement électrique. Les débuts de ce véhicule phare de la marque spécialisée EQ marquent le commencement d'une nouvelle ère électrique pour l'étoile à trois branches au Canada.

Depuis le 20 janvier 2022, chaque concession du réseau national de concessionnaires a commencé à recevoir son premier lot d'exemplaires de la berline de luxe 100 % électrique, qui associe les normes de pointe d'une Mercedes-Benz à la nouvelle architecture électrique modulaire conçue spécifiquement pour Mercedes-EQ. Des expéditions subséquentes continueront à arriver tout au long de l'année.

Les clients peuvent configurer leur propre EQS 580 4MATIC en visitant le site Web de Mercedes-Benz Canada. Offerte à partir de 144 200 $1 (prix de seulement 1 300 $ de plus que celui de la Berline S 580 4MATIC 20222), l'EQS 580 4MATIC au groupe motopropulseur révolutionnaire dépasse toutes les attentes vis-à-vis d'une berline électrique avant-gardiste dans le segment phare de la Classe S.

Avec l'EQS 580 4MATIC, Mercedes-Benz offre la berline de luxe tout électrique tant attendue par l'industrie. Produisant une puissance pouvant atteindre 516 ch et affichant une autonomie de 547 km (essais de l'EPA), l'EQS 580 4MATIC fait bénéficier les clients d'un luxe extravagant couplé à une tranquillité d'esprit accrue lors de longs trajets.

_________________ 1 N'inclut ni les frais du concessionnaire (frais de transport et de préparation, frais d'administration, frais de gestion environnementale des pneus, des filtres et des batteries, taxe sur le climatiseur ou frais provinciaux applicables), ni les frais d'immatriculation, d'enregistrement et d'assurance du véhicule, ni les taxes. 2 Le PDSF de la Berline S 580 4MATIC 2022 est de 142 900 $.

La toute nouvelle EQS 580 4MATIC - Accès généralisé aux bornes de recharge à travers le Canada

Depuis janvier 2022, les conducteurs de Mercedes-EQ ont accès à un total de presque 9 000 bornes de recharge publiques à travers le Canada, dont plus de 1 300 bornes de recharge rapide en CC. Ce vaste réseau de recharge national continuera à s'élargir dans les mois et années à venir. La Berline EQS 580 4MATIC offre une capacité de recharge rapide en CC allant jusqu'à 200 kW, ce qui autorise une recharge de 10 % à 80 % en environ 31 minutes.

L'écosystème Mercedes me Charge peut également permettre aux conducteurs d'accéder à un réseau supplémentaire de plus de 2 400 bornes semi-publiques faisant partie du réseau de ChargePoint et se trouvant dans des environnements à accès contrôlé comme des lieux de travail, des centres commerciaux et des hôtels, ce qui constitue une première dans l'industrie. En 2022, les clients de Mercedes me Charge commenceront également à bénéficier de la fonctionnalité « Brancher et recharger », autorisant un processus de recharge facile et pratique aux bornes ChargePoint. Il suffit d'ouvrir la trappe, de brancher le véhicule et le courant commence immédiatement à circuler sans autre interaction avec le client. La fonctionnalité « Brancher et recharger » constituera une amélioration considérable de l'ensemble des fonctions de recharge de l'EQS, qui permettent aux conducteurs de procéder à la recharge par l'intermédiaire du système MBUX (Mercedes-Benz User Experience ou Expérience utilisateur Mercedes-Benz) sur l'affichage multimédia du véhicule, au moyen de l'application Mercedes me (disponible sur Google Play et dans l'App Store) ou en utilisant la carte Mercedes me Charge. Fourni par ChargePoint, l'écosystème Mercedes me Charge simplifie le processus de recherche, d'utilisation et de paiement de séances de recharge à partir d'une application pour téléphones intelligents et depuis le véhicule au moyen de MBUX.

La toute nouvelle EQS 580 4MATIC - Caractéristiques

Dans l'habitacle moderne et à la pointe du progrès, les points saillants de l'équipement de série comprennent le révolutionnaire hyperécran MBUX, constitué de trois écrans qui fusionnent harmonieusement sous un seul panneau de verre incurvé de 56 pouces de long. La dernière génération du système MBUX est aussi incluse ; celui-ci offre maintenant un nouveau concept intuitif à zéro couche qui fait en sorte que les applications clés sont toujours affichées au premier niveau de l'écran pour que le conducteur n'ait plus à faire défiler des sous-menus ni à énoncer des commandes vocales pour accéder aux applications couramment utilisées.

L'EQS est dotée de série d'un toit ouvrant panoramique inclinable et coulissant à commande électrique, composé de deux modules qui, ensemble, forment une grande surface en verre se traduisant par une excellente luminosité et une sensation d'espace dans l'habitacle. D'autres éléments intérieurs bien pensés incluent les surfaces d'assise en cuir, l'intégration des téléphones intelligents sans fil, la recharge sans fil à l'avant et un Ensemble Confort acoustique conçu pour rendre l'habitacle silencieux.

Des options supplémentaires comme des sièges avant à chauffage et à ventilation rapides, des sièges avant multicontours actifs à fonction massage optimisée et à appui-tête confort, un affichage à tête haute, un système AIR BALANCE de diffusion de parfum dans l'habitacle et une direction de l'essieu arrière avec angle de braquage de 10 degrés sont comprises dans l'Ensemble Haut de gamme populaire. La direction de l'essieu arrière avec angle de braquage de 10 degrés contribue à l'impression d'agilité et de dynamisme de l'EQS. Elle permet de conférer au véhicule de plus de 17 pieds de long un rayon de braquage de 35,7 pieds, ce qui correspond étonnamment au rayon de braquage de nombreux modèles dans la catégorie compacte. Les angles de l'essieu arrière et trajectoires respectifs sont affichés dans le menu du mode de conduite sur l'écran central.

Citation

« Cette étape marque le début de l'ère Mercedes-EQ au Canada. Nous nous réjouissons que nos clients d'un océan à l'autre puissent se glisser au volant de notre révolutionnaire Berline EQS 580 4MATIC de luxe entièrement électrique - le premier modèle de ce qui sera une gamme incroyable de véhicules Mercedes-EQ à être commercialisés sur notre marché. Nous avons hâte de poursuivre les grands efforts que nous avons entrepris avec tous nos partenaires concessionnaires pour mettre en oeuvre la transition de Mercedes-Benz Canada vers le "tout électrique" dans les années à venir. »

- Eva Wiese, présidente et directrice générale de Mercedes-Benz Canada

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est responsable des ventes, du marketing et du service après-vente des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 965 personnes dans 17 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 36 240 véhicules en 2021. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la huitième année consécutive.

