Nouveau record atteint par la campagne Créez des p'tits miracles de Walmart Canada en appui à l'organisme Children's Miracle Network





La troisième campagne annuelle amasse un montant encore inégalé de 5,4 millions de dollars au profit des hôpitaux pour enfants du Canada



MISSISSAUGA, ON, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Children's Miracle Network, en partenariat avec Walmart Canada, a conclu sa campagne Créez des p'tits miracles la plus fructueuse à ce jour.

Cette troisième campagne annuelle de collecte de fonds des Fêtes, qui a été lancée lors du « Mardi je donne », une journée consacrée à la générosité, et qui a pris fin le 31 décembre, a rapporté un montant inégalé de 5,4 millions de dollars pour les enfants, leurs familles et les hôpitaux pour enfants du Canada.

« Walmart Canada, ses associés et ses clients sont des partenaires extraordinaires du Children's Miracle Network au Canada. Grâce à leur incroyable générosité et à leur engagement indéfectible envers les enfants et les familles partout au Canada, les hôpitaux pour enfants reçoivent un soutien crucial afin d'offrir des soins de santé aux enfants canadiens et de les aider à vivre de la façon la plus heureuse, la plus saine et la plus épanouissante possible », déclare Mark Hierlihy, président et chef de la direction des fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. « Au nom de l'ensemble de notre réseau d'hôpitaux pour enfants, nous remercions Walmart Canada pour son leadership et son soutien exceptionnels, de même que pour la contribution significative qu'elle apporte. »

Teddy*, l'ourson bien-aimé de Walmart Canada, était de retour pour la période des Fêtes 2021. Pour chaque ourson Teddy vendu du 1er novembre au 31 décembre, Walmart a versé 2 $ au Children's Miracle Network afin de soutenir les enfants traités dans les hôpitaux pour enfants du Canada. Les clients ont également été invités à offrir leur appui à l'hôpital pour enfants de leur collectivité en faisant un don aux caisses dans plus de 400 succursales Walmart Canada ou à Walmart.ca.

Depuis plus de 27 ans, Walmart Canada est un partenaire de Children's Miracle Network; elle a d'ailleurs amassé et versé plus de 185 millions de dollars à ce jour pour soutenir 13 hôpitaux pour enfants au Canada, ce qui fait de Walmart le plus important contributeur du secteur privé aux fondations d'hôpitaux pour enfants au Canada.

Walmart Canada a également été nommée le partenaire corporatif canadien de l'année pour son partenariat stratégique et son engagement.

« Nous sommes ravis du succès de notre campagne Créez des p'tits miracles de 2021 ainsi que du soutien généreux et sans faille de nos clients aux hôpitaux pour enfants de leurs collectivités », affirme Nabeela Ixtabalan, vice-présidente directrice, Services des ressources humaines et Affaires de la Compagnie chez Walmart Canada. « Nous sommes conscients que l'ourson Teddy a apporté de la joie à des milliers d'enfants en cette période des Fêtes et qu'il a encouragé les Canadiens à donner généreusement pour soutenir Children's Miracle Network ainsi que les familles canadiennes. »

Les montants amassés en magasin permettent de financer des traitements et des soins de santé cruciaux à l'échelle locale, puisque chaque hôpital peut se servir des montants versés là où il en a le plus besoin.

Fondation de l'hôpital pour enfants de l' Alberta - plus de 375 000 $

- plus de 375 000 $ Fondation de l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique - plus de 775 000 $

Fondation du CHEO (Children's Hospital of Eastern Ontario ) - plus de 300 000 $

) - plus de 300 000 $ Children's Health Foundation - plus de 350 000 $

Fondation de l'hôpital pour enfants du Manitoba - plus de 270 000 $

- plus de 270 000 $ IWK Foundation -plus de 375 000 $

Fondation du centre hospitalier pour enfants Janeway - plus de 125 000 $

Fondation de l'hôpital pour enfants Jim Pattison - plus de 125 000 $

- plus de 125 000 $ Fondation de l'hôpital pour enfants McMaster - plus de 250 000 $

Opération Enfant Soleil - plus de 750 000 $

- plus de 750 000 $ Fondation SickKids - plus de 1 million de dollars

Stollery Children's Hospital Foundation (site en anglais seulement - Fondation de l'hôpital pour enfants Stollery) - plus de 500 000 $

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité quotidiennement par plus de 1,5 million de clients. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. De plus, Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2021 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire à walmartcanada.ca, de même que sur les pages de réseaux sociaux de Walmart Canada : Facebook, Twitter et Instagram.

À propos de Children's Miracle Network

Children's Miracle NetworkMD amasse des fonds pour 170 hôpitaux membres, dont 13 sont au Canada, et il sensibilise la population à ce sujet. Les dons amassés sont utilisés à l'échelle locale afin de financer des besoins cruciaux en matière de traitements, de soins de santé, d'équipement médical pédiatrique et de recherches. Ses différents partenaires et programmes de collecte de fonds appuient sa mission visant à sauver la vie du plus grand nombre d'enfants possible et à améliorer leur qualité de vie. Rendez-vous sur notre site Web (site en anglais seulement) pour en savoir plus sur notre cause. Children's Miracle Network Canada est une organisation gérée et exploitée par les fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada MD.

