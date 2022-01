Prosegur Security lance pour la première fois un service mondial entièrement intégré de sécurité de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement





Le chef de file des technologies de sécurité lance la première solution mondiale de bout en bout pour la protection des actifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en offrant un mélange unique de personnel, de processus et de technologies en une seule offre intégrée

DEERFIELD BEACH, Floride, 25 janvier 2022 /CNW/ - Prosegur Security , un chef de file mondial de la sécurité, a lancé un nouveau service mondial de sécurité de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, offrant ainsi une solution complète à guichet unique pour la protection des actifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. À une époque où les chaînes d'approvisionnement subissent des pressions accrues, le nouveau service de Prosegur, soutenu par la portée mondiale de l'entreprise et de ses 45 ans d'expérience, vise à aider les entreprises à suivre, à protéger et à récupérer leurs actifs plus rapidement et plus facilement que jamais auparavant.

Le matériel offert par Prosegur comprend des périphériques GPS conçus spécialement pour la logistique et la chaîne d'approvisionnement, y compris des formats particuliers pour les camions, les remorques, les conteneurs et d'autres utilisations courantes. Le centre des opérations de sécurité de Prosegur assure la surveillance en direct, la vérification et la gestion des incidents 24 heures sur 24, tandis que sa plateforme d'escalade des organismes chargés de l'application de la loi aide à la récupération des biens et à la coordination avec la police. Pour aider les entreprises à améliorer l'efficacité de leurs opérations logistiques, Prosegur propose une plateforme d'analyse et de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, conçue pour simplifier la répartition et l'optimisation des itinéraires, la gestion des stocks de remorques, les dossiers d'entretien, ainsi que les données sur les déplacements et l'emplacement. D'autres services spécialisés sont également fournis, notamment des services d'escorte de marchandises et des enquêtes sur les vols.

« Les chaînes d'approvisionnement font face à une vaste coalition de menaces provenant d'entreprises criminelles, de perturbations liées aux conditions météorologiques et aux pandémies, ainsi qu'à des défis en matière d'infrastructure qui nuisent considérablement à la continuité des activités de l'organisation », a déclaré Robert Dodge, chef de la direction de Prosegur Global Risk Services. « Le lancement de notre service global de logistique et de sécurité de la chaîne d'approvisionnement offre désormais une solution à guichet unique permettant aux entreprises de suivre et de protéger efficacement leurs marchandises partout dans le monde, renforçant ainsi l'ensemble de leurs opérations logistiques. Nos clients veulent un ensemble complet de services de logiciels, de matériel et de personnel, et c'est exactement ce que Prosegur offre avec ce service unique dans le secteur. »

Pour en savoir plus sur Prosegur Security et ses nouvelles options de services de sécurité mondiale et de sécurité de la chaîne d'approvisionnement, visitez le site https://www.prosegur.us/security/logistics.

À propos de Prosegur Security USA

Prosegur rend le monde plus sûr en prenant soin des gens et des entreprises tout en demeurant à l'avant-garde de l'innovation. L'entreprise est un leader mondial de la sécurité dans 26 pays, avec plus de 165 000 employés et 26 centres de commandement répartis dans le monde entier. Aux États-Unis, l'entreprise offre une gamme de services de sécurité, notamment des systèmes vidéo de surveillance, des étiquettes et des systèmes SEA et RFID, ainsi que des services de protection d'entreprise, de surveillance à distance et de cybersécurité. Prosegur est fière d'aider les organisations, grandes et petites, à relever leurs défis en matière de sécurité grâce à la technologie, au travail d'équipe, à l'innovation et à l'attention constante portée à ses clients.

Personne-ressource pour les médias :

Raquel Henry

919 985-6427

prosegur@boltpr.com

SOURCE Prosegur

